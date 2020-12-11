В России разрешили эксплуатацию беспилотных кораблей

Правительство России утвердило постановление об опытной эксплуатации морского беспилотного автономного транспорта. Разрешение носит экспериментальный характер и действует с 10 декабря 2020 года в течение пяти лет для судов, приписанных к портам Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Сахалина и еще нескольких российских регионов.

Для получения разрешения на эксплуатацию корабля-робота его владельцу необходимо за 20 дней до начала эксплуатации судна в морских и речных водах России подать заявку в Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Судовладельцы будут участвовать в эксперименте добровольно — за свой счет. По итогам наработанного опыта они предоставят в Росморречфлот результаты эксплуатации морских беспилотников, а также возникших проблем вместе с предложениями по дальнейшему использованию беспилотников на воде.

За пять лет морская отрасль должна аккумулировать большую базу стандартных ситуаций для формирования Правительством России постоянных правил управления беспилотным флотом. Например, сейчас отсутствует правовая практика разрешения форс-мажорных ситуаций на воде с участием роботов. Нет определенности, кто по умолчанию должен возмещать ущерб от аварий: производитель оборудования, программного обеспечения, компания-оператор или владелец судна.

Правительственный эксперимент не предусматривает возможности международных перевозок и исключает участие судов под иностранным флагом. На сегодняшний день в проекте участвует ПАО «Совкомфлот» с его танкером «Михаил Ульянов» (порт приписки «Большой Морской Санкт-Петербург»), компания «Пола Райз» с многоцелевым сухогрузом «Пола Анфиса. Оба судна приписаны в порту «Большой Морской Санкт-Петербург».

Вероятнее всего, участники проекта добиваются сокращения операционных расходов. Труд морских специалистов ценится дорого. По данным международного агрегатора вакансий на морском транспорте, заработная плата старшего помощника капитана танкера начинается от 700 тысяч рублей в месяц.

Напомним, 4 декабря Владимир Путин анонсировал разработку в России новейших военных кораблей и подводных аппаратов, которые способны действовать без экипажа.