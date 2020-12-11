Комаровский предупредил об опасности потери обоняния при COVID-19

Москва, 11 декабря. Существуют две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Потеря обоняния — один из характерных симптомов коронавирусной инфекции, напомнил врач. Он назвал две ситуации, когда отсутствие способности ощущать запахи угрожает жизни. В первом случае при помощи обоняния человек определяет качество продуктов. Ролик размещен на YouTube-канале.

"Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", - продолжил телеведущий.

Во время отопительного сезона необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа. Комаровский призвал чаще обращать внимание на такие моменты, ведь это может спасти кучу жизней.

Телеведущий, как ранее информировал ФАН, подчеркнул, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) не помогают при заболевании COVID-19. Исследования показали, что принимающие НПВС пациенты реже страдают от высокой температуры тела при заражении инфекцией. Однако на саму тяжесть течения болезни эти препараты никак не влияют.