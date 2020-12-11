Освобожденные из ливийского плена социологи прибыли в Россию

Санкт-Петербург, 11 декабря. Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находившиеся в заложниках у боевиков в Ливии с мая 2019 года, вернулись на Родину. Борт с Максимом Шугалеем около семи часов утра приземлился в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург).

Освобожденных из плена ученых встречали родственники.

«Пока не верю, что это не сон. Хочется просто дотронуться до него. То, что произошло, — чудо. Мы ни на секунду не сомневались. Говорю искренне. Мы верили, мы знали, мы без него жить не можем», — сказала супруга Шугалея Наталья, добавив, что хочет привезти Максима домой, чтобы он выспался.

В планах у обоих социологов — ближайшее время провести со своими семьями и подправить здоровье.

«Я не спал двое суток, освобождение произошло абсолютно внезапно, поэтому сейчас хочется выспаться и побыть с семьей. Год и семь месяцев я сидел в тюрьме, почти два года не видел семью, просто хочу побыть с ними», — добавил Шугалей.

Кроме того, Шугалей рассказал, что в ближайшее время примет участие в пресс-конференции, где раскроет детали незаконного удержания в течение 17 месяцев на территории североафриканского государства.

«Я хочу передать слова благодарности всем, кто занимался моим освобождением. Я знаю, это было непросто. Сейчас, конечно, эмоции зашкаливают. Я уважаю ваше право знать все, я отвечу на все ваши вопросы. Просто от информации, которую я могу сейчас дать, зависят судьбы многих людей. Нужно время, чтобы проанализировать», — сказал российский ученый, освобожденный из ливийского плена.

Ранее об освобождении социологов сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, член общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ прибыли в Ливию в начале 2019 года для проведения социологического опроса. Еще до прилета в североафриканское государство Шугалей и Суэйфан известили Правительство национального согласия (ПНС) Ливии о запланированном рабочем визите.

Однако в ночь с 16 на 17 мая прошлого года социологов захватили вооруженные люди. Впоследствии боевики ПНС Ливии без объяснения причин поместили их в частную тюрьму «Митига», подконтрольную группировке RADA.