Что изменится в правилах оплаты коммунальных услуг с 1 января

С 1 января вступят в силу несколько изменений, связанных с оплатой услуг ЖКХ. В частности, будут отменены послабления, введенные на фоне пандемии коронавируса, а также изменятся правила оформления субсидий по квартплате и порядок взыскания долгов управляющими компаниями.

Пени и штрафы для должников

С 6 апреля до 31 декабря действует запрет на начисление пеней и штрафов на долги по ЖКУ. Такое решение правительство приняло из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Пени нельзя было взимать задним числом, а с 1 января неустойку могут потребовать по долгам, которые появились у жильцов до 6 апреля 2020 года.

Как сообщил ранее член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», опираясь на статистические данные разных регионов России, нельзя сказать, что граждане перестали оплачивать коммунальные услуги. Однако если долги не будут покрыты до 1 января, то коммунальщики вправе предъявить квитанцию о задолженности за весь период неоплаты.

В этой связи парламентарий рекомендовал погасить задолженности, чтобы после 1 января не иметь огромных пени за неоплату. По словам Ильи Осипова, «все задолженности будут взыскиваться полным рублем».

Индексация тарифов ЖКХ

Тарифы на «коммуналку» в 2021 году вырастут с 1 июля. Согласно распоряжению Правительства РФ, принятому в октябре, максимальные индексы повышения тарифов установлены по каждому региону. В частности, в Петербурге они могут вырасти не более чем на 3,5%, а в Москве — на 4,6%.

В столице с 1 января 2021 года вырастет плата за содержание, ремонт и наем жилья. За пользование жилым помещением придется платить на 3,5% больше, за содержание — на 4,6%, а минимальный размер взноса на капремонт — на 3,5%.

Проверка счетчиков

Также из-за пандемии с 6 апреля до 31 декабря действовал мораторий на проверку индивидуальных приборов учета. Первые три месяца после отмены моратория — до апреля 2021 года — плату за услуги будут рассчитывать по средним показателям счетчика за последние полгода. После этого, если не была произведена проверка счетчиков, плату будут начислять по нормативу, с учетом повышающего коэффициента 1,5.

В сентябре в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков, единственным юридически значимым ее подтверждением теперь становится электронная регистрация. Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теперь будут носить информационный характер, их будут выдавать по желанию пользователей.

Субсидии по квартплате

С 1 января станет проще оформлять субсидии по квартплате: россиянам, имеющим право на льготы или компенсации по квартплате, не нужно будет больше представлять органам соцзащиты документы об отсутствии долгов по коммуналке. Учреждения соцзащиты сами проверят наличие или отсутствие долгов через информационную систему ГИС ЖКХ.

На льготы имеют право многодетные семьи, инвалиды, ветераны. Также субсидии смогут получить семьи, более 22% доходов которых тратится на платежи по ЖКУ. Оформляются льготы через МФЦ, отдел соцзащиты населения или через портал госуслуг.

Взыскание долгов и персональные данные

С 1 января изменяются правила взыскания долгов за коммуналку управляющими компаниями. Теперь им при подаче в суд иска на должника нужно будет указать его личные данные: на выбор — паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения.