Конфеты с червями обнаружили в томских магазинах

Томск, 11 декабря. Управление Роспотребнадзора по Томской области в ходе проверки пищевой продукции выявило конфеты с «включением червей», об этом сообщает ведомство.

Посторонние включения в виде червей обнаружены в двух пробах конфет в Томске. Продукция изъята из оборота после обращений покупателей.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения — хранение продукции в антисанитарных условиях и недостоверные сведения на маркировке пищевых изделий.

В управление Роспотребнадзора поступило в этом году 15 обращений на качество кондитерских изделий. Все обращения были оперативно рассмотрены. Нарушителям Роспотребнадзор выдал предписания на устранение нарушений.

«Всего составлено 10 протоколов об административных правонарушениях на сумму 82 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

На этой неделе во многих супермаркетах и гипермаркетах города действовали акции на кондитерские изделия. Жители города уже активно готовятся к Новому году, поэтому покупают конфеты в больших количествах.

Корреспондент ФАН связался с представителем пресс-центра ведомства и поинтересовался, в каких розничных магазинах выявили нарушения. В пресс-центре управления Роспотребнадзора по Томской области сегодня отказались давать комментарии, в связи с нехваткой времени, но пообещали рассказать об этом на следующей неделе.

А пока томичам при выборе магазина остается лишь следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Приобретать продукцию в магазинах, где созданы условия для ее хранения и реализации — специально оборудованные охлаждаемые витрины, торговые залы с кондиционированием воздуха и проветриваемые складские помещения.