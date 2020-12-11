Все больше россиян стали рассчитывать на личные накопления во время пенсии

Москва, 11 декабря. На фоне пандемии коронавируса и последовавшего за ним экономического кризиса социологи зафиксировали самые значимые за последние годы сдвиги в восприятии россиянами основных вопросов социально-экономической повестки дня.

По данным опроса «Социальное самочувствие россиян», проведенного социологами Высшей школы экономики, россияне стали рассчитывать на свои накопления во время пенсии. Данные исследования показали, что заметно возросло число тех, кто рассчитывает обеспечить себя на пенсии за счет собственных накоплений и доходов от имущества (14% опрошенных).

40% респондентов сообщили, что не задумываются о том, на какие доходы будут жить в старости. Доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию, сократилась с 56% в 2018 году до 43% в текущем году.

Наименьшее число респондентов, заявивших, что не задумываются о доходах в старости, проживает в Москве (37%). Большое число москвичей, как и жителей других российских регионов, рассчитывают на собственные накопления и помощь родственников. Но доля таких горожан в столице значительно выше, чем в целом по стране.

Ранее ожидания россиян о пенсионных накоплениях проанализировали специалисты Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка. По их данным, на достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц. В среднем по России мужчины хотели бы получать пенсионные выплаты в размере 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Гораздо выше ожидания у жителей столицы — они хотели бы в старости получать 92 тыс. рублей в месяц.