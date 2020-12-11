Вирусолог назвал действенный метод для победы над коронавирусом

Москва, 11 декабря. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, как победить COVID-19.

Вирусолог напомнил, что устойчивость к возбудителю COVID-19 демонстрируют многие люди, но пока нет понимания причин этого явления. По его словам, чтобы разобраться в факторах устойчивости к вирусу, нужно провести генетико-аналитическое или иммунологическое исследование.

Кроме того, необходимо создать новые препараты, действующие именно против коронавируса. Ученый отметил, что многие выпускаемые сейчас препараты «не стопроцентные» или «обладают изрядной токсичностью» и «достаточно тяжелые в применении».

«Мы знаем, что это возможно на примере гепатита С. Это инфекция, которая ничем не бралась, против которой невозможно создать вакцину из-за биологических свойств самого возбудителя. Тем не менее разработаны эффективнейшие трехнаправленные химиотерапевтические препараты, которые с высочайшей надежностью излечивают это заболевание», — подчеркнул в интервью радио Sputnik Чепурнов.

Главный инфекционист Минздрава Калининградской области Игорь Иванов перечислил способы лечения при первых подозрениях на коронавирусную инфекцию. Рекомендуется лечиться так же, как при обычном ОРВИ — пить жаропонижающие и антивирусные лекарства.