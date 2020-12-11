Всякая девушка мечтает о том, чтобы ее фигура была красивой и подтянутой. Особенно это касается такого важного этапа в жизни каждой представительницы прекрасного пола, как беременность, когда всевозможные комплексы по поводу внешности обостряются сами собой. Каждая будущая мамочка задается тревожным вопросом, а будет ли ее тело столь же привлекательным, как и до беременности и родов? Ведь нередко этот период, в буквальном смысле, оставляет на теле следы в виде растяжек или грубых деформаций. И, конечно же, вслед за рождением малыша молодая мамочка приступает к активной битве с лишними килограммами. В качестве оружия используются физические нагрузки, диета, комплекс упражнений, обертывания — и вот уже со временем набранный вес успешно сброшен, наша героиня постройнела, однако животик все еще не думает уменьшаться и становиться «плоским». Отчего так происходит?

Ответ может прозвучать весьма неприятный: у женщины возник диастаз — расхождение прямых мышц живота, которое представляет собой не просто дефект косметического характера, но и достаточно серьезное заболевание, способное привести к дискомфорту и болезненности в околопупочной плоскости или эпигастрии в ходе физических нагрузок, ухудшению осанки, болезненным ощущениям в пояснице либо трудностям во время ходьбы, нарушениям моторики кишечника, приступам тошноты, грыже пупочного кольца, опущению некоторых внутренних органов и т. д. Данная проблема способна возникнуть не только в результате беременности и родов, более того — достаточно часто затрагивает она и представителей сильного пола. Вместе с нашим экспертом — профессором, доктором медицинских наук, врачом-хирургом высшей квалификационной категории Александром Кочатковым — разберем, что такое диастаз живота у женщин, мужчин и детей, как и почему появляется данная проблема, можно ли избавиться от расхождения мышц живота, если оно уже возникло, и существуют ли реально «работающие» профилактические меры, препятствующие появлению диастаза.

Что такое диастаз прямых мышц живота?

Под диастазом прямых мышц живота принято понимать растяжение межмышечного сухожильного апоневроза, который объединяет продольные поверхностные мышцы брюшного пресса. Другими словами, это растяжение белой линии живота — волокнистой коллагеновой соединительнотканной структуры передней брюшной стенки — которое выражается в расхождении правой и левой мышц на разное расстояние от нее. Во время такого растяжения отмечается визуальное «выпячивание» живота по его срединной «белой» линии. Кроме того, процесс сопровождается уже упомянутыми болями, а также диспепсическими расстройствами, запорами и даже недержанием мочи при сильных физических нагрузках.

Диастаз белой линии живота характерен для 1% населения. При этом, расхождение брюшной мускулатуры часто выявляется у младенцев и, конечно же, характерно для 60-100% беременных. Часто возникает диастаз после родов. Устойчивому расхождению мышц подвержены хрупко сложенные женщины и мужчины, начиная со среднего возраста, с абдоминальным ожирением. В последнее время появилась тенденция к увеличению больных диастазом по причине дистрофии мышц и соединительнотканных волокон. Это во многом обусловлено широким распространением ВИЧ-инфекции.

Основные причины, провоцирующие возникновение диастаза

Причина заболевания кроется в долговременном увеличении внутрибрюшного давления, которое «накладывается» на повреждение структуры формирующих брюшную стенку волокон. Согласно мнению специалистов, диастаз живота у женщин случается в результате следующих наиболее распространенных причин:

Беременность. Брюшное давление увеличивается, благодаря растяжению стенки живота и другим изменениям в теле и организме беременной женщины. Наиболее ярко диастаз проявляется при многоплодной беременности, наличии плода крупных размеров, когда-то перенесенном кесаревом сечении, а также раннем старте физической активности после родов.

Несостоятельность мышц и сухожилий. У зрелых женщин деформации ввиду несостоятельности тканей происходит довольно редко, и, как правило, возникает в результате уже упомянутой ВИЧ-инфекции (до 3% инфицированных пациентов). Вместе с тем, недоразвитость мышечных волокон стенки живота становится одной из причин расхождения белой линии у младенцев. Наиболее часто такая проблема наблюдается у недоношенных детей.

Спровоцировать диастаз у мужчин, способно долгосрочное воздействие таких факторов, как:

• трудовая деятельность, связанная с частым подъемом тяжелых грузов;

• активное занятие спортом, также предполагающее взятие большого веса;

• лишний вес, сопровождающийся существенным ухудшением тонуса мышц;

• резкий сброс или набор веса;

• увеличение внутрибрюшного давления (например, при сильном кашле, запорах, затрудненном мочеиспускании и т. д.);

• наследственная предрасположенность (например, генетическая слабость соединительной ткани).

По каким первичным признакам можно подозревать диастаз?

Расхождение белой линии коварно тем, что поначалу, как правило, не проявляется в ухудшении самочувствия. Как же проверить диастаз? Однако ярким симптомом, обнаружив который можно заподозрить у себя расхождение, является не свойственное вам вздутие над пупком в виде небольшого шарика. Это явление отмечается, к примеру, при попытках прокачать пресс или просто сесть. Болезненные ощущения, тошнота, дискомфорт при ходьбе, расстройства стула, атрофия мускулатуры живота, смещение внутренних органов и другие вышеупомянутые признаки диастаза характерны уже для его запущенной формы.

Как еще можно определить диастаз мышц самостоятельно в домашних условиях, не дожидаясь критической стадии заболевания? Следует знать, что «здоровая» ширина между прямыми мышцами находится в диапазоне значений от 0,5 до 2,5 см. Следовательно, большее значение может свидетельствовать о наличии болезненного расхождения. Кроме того, учету подлежит и состояние «ямки», образовавшейся между левой и правой мышцами: чем она глубже — тем сильнее проявлен диастаз.

Некоторые ошибочно полагают, что диастаз и пупочная грыжа — это одно и то же. Тем не менее, при грыже происходит нарушение целостности белой линии, в то время как диастаз представляет собой лишь ее истончение и растяжение.

«Однако при наличии диастаза, безусловно, существует и риск развития грыжи, поэтому для постановки достоверного диагноза следует обратиться к специалисту, который, в первую очередь, назначит пациенту УЗИ-диагностику», — говорит Александр Кочатков.

Как можно вылечить диастаз?

Хорошая новость — диастаз успешно лечится, однако все же лучше не доводить свое состояние то того момента, когда помочь сможет только хирургическое вмешательство. Что же касается начальной стадии заболевания, то для его устранения во многих случаях можно обойтись диетическим питанием и специальными упражнениями. Правда, в случае с диастазом беременных выполнять эти упражнения следует не раньше, чем через 4–6 месяцев после появления малыша на свет.

Первым делом для лечения диастаза живота упражнениями следует укрепить пресс. К счастью, основные упражнения на пресс при диастазе предельно просты и незамысловаты, так что выполнять их можно практически в любое время и в любом месте. Это обычное втягивание живота: вам потребуется «задержать» брюшную полость во вжатом состоянии буквально на одну секунду, после чего следует неспешно возвратиться в исходное положение.

Следующая тренировка такова: лежа на спине, необходимо несильно оторвать верх корпуса от пола и продержаться в этом положении примерно 30 секунд. Данное упражнение нужно повторить не менее 25 раз.

Далее в том же положении лежа мы приподнимаем от пола ноги. А завершить этот незамысловатый оздоровительный комплекс можно попеременным поднятием ног и верхней части тела. Поверьте, при начальной стадии диастаза фото вашего живота до и после таких упражнений будут представлять существенную разницу, не говоря уж об улучшении вашего самочувствия.

Кроме того, при консервативном лечении расхождения белой линии живота рекомендовано соблюдать следующее:

• не поднимать и не переносить тяжести;

• при необходимости что-то поднять, следует присесть на согнутых ногах, вместо того, чтобы наклоняться, и держать спину ровно;

• подниматься с постели через бок, опираясь на руку, и аналогичным способом садиться;

• при сильном кашле стараться не выпячивать живот.

Роль тейпирования живота при диастазе

Одним из распространенных методов избавления от диастаза является его тейпирование — наложение на брюшную полость специальных липких лент (тейпов). Они приклеиваются, согласно определенной схеме и поддерживают мышцы, предохраняя их от дальнейшего расхождения. Особенно хороши тейпы при физической активности. Кроме того, тейпы при диастазе повышают функциональность тканей живота, снижают болевой синдром на протяжении всего периода ношения лент, ускоряют восстановление поврежденных волокон, нормализуют кровообращение и тонус мышц.

Хирургическое «ушивание» диастаза

При значительном расхождении прямых мышц живота, как уже было сказано, поможет лишь операционное вмешательство: благо, для этого в современном мире существуют максимально комфортные и безопасные условия.

«После успешных родов я довольно быстро привела себя в форму, однако, несмотря на это, живот мой никак не хотел «уходить», — рассказывает 29-летняя Елена, одна из пациенток нашего эксперта. — Оказалось, что это диастаз, и достаточно обширный. Это означало, что одними физическими упражнениями здесь не обойтись. Однако и решаться на полостную операцию мне тоже не хотелось: очень боялась разреза «на полживота». Хорошо, что мне посчастливилось найти хирурга, решившего данную проблему эндоскопически: всего лишь несколько практически невидимых проколов — и я опять в отличной форме».

Обращение к профильным специалистам поможет в кратчайший срок не только устранить связанные с диастазом проблемы, но и восстановить прежнюю привлекательность живота.

«К каждому пациенту, который обращается к нам с вопросом, как убрать диастаз, мы применяем индивидуальный подход, с учетом его биофизических, анатомо-антропометрических и других особенностей, — говорит Александр Кочатков. — В сочетании с малоинвазивными операционными методиками и современными пластическими материалами это позволяет добиться отличных результатов как с точки зрения биомеханики, так и со стороны достижения максимального косметического эффекта».

Кстати, о косметическом эффекте. Помимо, собственно, диастаза, у пациентов зачастую действительно отмечаются «попутные» стрии, деформация контуров и птоз тканей живота и многое другое. Вот почему хирургическое устранение диастаза часто идет бок о бок с классической абдоминопластикой (с переносом пупка) или даже, к примеру, с липосакцией живота.

Комплексное хирургическое лечение диастаза включает в себя следующие элементы:

• консультация хирурга и специалиста в области пластической хирургии;

• предоперационное обследование для определения вида пластики и готовности пациента к операционному вмешательству;

• консультация смежных специалистов (по показаниям);

• моделирование будущей операции с учетом индивидуальности пациента и его личных пожеланий;

• подбор анестезии;

• разработка персонального алгоритма реабилитации;

• проведение операции;

• послеоперационная реабилитация и наблюдение пациента в амбулаторных условиях.

В результате подобного подхода тысячи молодых мам и других пациентов с расхождением белой линии силами хирургов смогли восстановить былую красоту. Более того — во многих случаях живот после устранения диастаза становится гораздо привлекательнее.

Профилактика диастаза: можно ли избежать проблемы?

От расхождения мышц живота не застрахован ни один из нас, в особенности если для человека характерна слабость соединительных тканей. В этом случае следует относиться к своему телу гораздо внимательнее. Так, например, желательно отказаться от трудовой деятельности, связанной с существенными физическими нагрузками и регулярным поднятием тяжестей. Спортивные упражнения также следует выбирать без подъема веса. И, разумеется, исключительно полезными для всех и каждого станут тренировки на укрепление мышц пресса, правильное питание и контроль мышечной массы.