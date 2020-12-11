Как повлияет укрепление рубля на цену новых и подержанных авто

В России с начала года подорожали не только новые, но и б/у автомобили из-за падения курса рубля. При этом уже несколько месяцев подряд национальная валюта укрепляется по отношению к доллару. Официальный курс Центрального банка на 11 декабря составляет 73,7 рубля за доллар.

В комментарии ФАН исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, повлияет ли укрепление рубля на авторынок в России, и насколько в целом произошло повышение цен как на вторичном, так и на первичном рынке автомобилей.

По словам эксперта, диапазон повышения цен на новые авто очень большой, но если смотреть на средневзвешенную цену — это цена с учетом количества продаваемых автомобилей, то за 10 месяцев цены на новые авто выросли пока на 6,5%. Однако это с учетом того, что рынок количественно сместился в сторону бюджетных автомобилей из-за программ господдержки.

«Если брать средние цены, то они выросли на 2-15%, в зависимости от моделей. По б/у автомобилям произошел примерно такой же рост, причем отмечу, что цены на автомобили с пробегом сейчас растут быстрее, чем на новые», — заявил Удалов.

Автоэксперт не уверен, что укрепление рубля положительно повлияет на рынок автомобилей, потому что цены на авто еще не выросли на ту величину, на которую вырос курс рубля с начала года.

«Производители все-таки будут стремиться дойти практически до изменения валютного курса, который произошел в марте, то есть до 25% — в конце месяца доллар стоил 80 рублей. Но поскольку машин для продаж сейчас мало, а каких-то моделей вообще нет, они будут плавно продолжать это делать. Скорее всего, еще декабрь и начало следующего года будет продолжаться постепенный рост цен. Эта ситуация будет длиться до тех пор, пока не выровняется цена, и пока люди, которые потенциально хотели бы и могли поменять сейчас машину, не поймут, что дальше цены на новые авто расти не будут, и они смогут через полгода или год обновить авто», — заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат».

Собеседник издания посоветовал автолюбителям, которые планировали обновить свой автомобиль, сделать это до конца года, потому что, скорее всего, в начале следующего и потом цены на авто будут расти. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что спровоцировало рост цен на новые и б/у автомобили России в 2020 году.