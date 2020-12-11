Эксперты регулятора США оценили достоинства и недостатки вакцины Pfizer

Вашингтон, 11 декабря. Комитет экспертов при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США рекомендовал разрешить использование вакцины Pfizer в стране.

Эксперты FDA отметили, что достоинства вакцины Pfizer от коронавируса перевешивают ее недостатки. Это может означать, что препарат начнут распространять в стране уже в пятницу.

Вице-президент США Майкл Пенс выразил уверенность, что регулирующие органы сертифицируют вакцину в течение нескольких дней, а ее распространение стартует в течение суток после этого. Содействие в распространении препарата окажут курьерские компании и сети аптек, отметил вице-президент.

«Мы считаем, что вакцина от коронавируса неизбежно будет одобрена для американцев в течение нескольких дней», — подчеркнул Пенс на пресс-конференции в штате Южная Каролина.

По его словам, на разработку и производство вакцины обычно требуется от восьми до 12 лет, но в свете пандемии это делают во много раз быстрее.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что вакцина Pfizer содержит РНК и может быть противопоказана страдающим аллергическими заболеваниями людям, сообщает RT. Он подчеркнул, что препарат может потребовать дополнительных исследований на вопрос возможности применения аллергиками.