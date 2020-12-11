Житель Стамбула проведет 53 года в тюрьме за попытку убить подругу

Стамбул, 11 декабря. Жителя Турции Эмре Чичека приговорили к 53 годам тюремного заключения за три отдельных преступления — «умышленное покушение на убийство», «насилие» и «ограничение свободы в сексуальных целях», передает газета Hürriyet.

По данным издания, в феврале 2019 года Рабия Каш предложила Чичеку расстаться. Однако мужчина неадекватно отреагировал на ее слова: он отвез подругу на работу в текстильную мастерскую, изувечил и принудил к интиму. После неудачной попытки задушить женщину, турок поместил ее в мешок, положил в багажник арендованной машины и поехал к озеру. Там он оставил свою жертву.

Позже полицейские нашли связанную, полуобнаженную, но живую потерпевшую. Рабию Каш госпитализировали. Долгое время она находилась под наблюдением врачей на реабилитации. В докладе кафедры судебной медицины Стамбульского университета сообщается, что злоумышленник повредил женщине голосовые связки, поэтому теперь ей трудно говорить.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Стамбула скончалась от сердечного приступа после эстетической операции.