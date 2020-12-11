Два человека погибли в ДТП на западе Турции 

Кютахья, 11 декабря. Дорожно-транспортное происшествие на западе Турции привело к гибели двух человек, еще один получил ранения, сообщает информационное агентство Sabah.

Два автомобиля столкнулись на шоссе Гедиз-Симав в районе Шапхане. Одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном. Легковушку от удара буквально разорвало на две части. На место ДТП прибыли бригады спасателей и медиков.

В результате аварии 64-летний водитель легкового автомобиля и его 38-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Раненного Исмаила А. доставили в местную больницу.

Ранее ФАН сообщал, что автобус турецкими военнослужащими протаранил грузовик в городе Конья.