Лидеры группировок ПНС Ливии выступили против главы «МВД» Башаги

Триполи, 11 декабря. Бандформирования Правительства национального согласия Ливии готовят провокацию против главы «МВД» Фатхи Башаги.

По данным новостного Facebook-аккаунта, в столице страны состоялась сходка главарей триполитанских незаконных вооруженных формирований. Встреча прошла в районе Абу Салим. Источник сообщает, что боевики недовольны тем, что «министр внутренних дел» лоббирует интересы радикальных исламистов из Мисураты, где он сам родился.

Джихадисты боятся, что люди Башаги захватят подконтрольные им территории, и они лишатся не только источника дохода, но и влияния в Триполи. Ранее ФАН сообщал о вооруженном столкновении между группировками RADA и «Абу Салим». Тогда конфликт связали с личной неприязнью между лидерами бандформирований, интегрированных в силовой блок «МВД» ПНС.