Триполи, 11 декабря. Представители Запада Ливии заявили, что срок вывода иностранных наемников из Ливии займет больше времени, чем было запланировано.

Член делегации сил Правительства национального согласия (ПНС) в Совместном военном комитете Фитури Грибиль сообщил арабской газете Asharq Al Awsat, что процесс деоккупации североафриканского государства от боевиков протекает медленно.

«Действительно, есть замедление, но мы в СВК работаем всеми силами, чтобы преодолеть трудности», — заявил Грибиль

Ранее Фитури Грибиль заявлял, что вторым этапом реализации соглашения станет вывод наемников из центральной Ливии в Триполи и Бенгази, откуда их отправят на родину. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб подтвердил, что согласованный в 90 дней срок может быть нарушен. Тем не менее он уверен, что рано или поздно все боевики будут высланы из страны, поскольку даже местные жители отвергают их присутствие.

Директор «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) Рами Абдель Рахман добавил, что представители ООН связывались с ним, чтобы ознакомиться с оценками организации касательно перемещения наемников из САР в Ливию. По его словам, до подписания соглашения о постоянном прекращении огня обсерватория зафиксировала, что около 10 700 джихадистов вернулись в Сирию через территорию Турции. Однако через несколько дней SOHR обнаружила, что процесс остановился.

«Можно сказать, что около семи тысяч сирийских наемников, которых Анкара отправила на подконтрольные ПНС территории, все еще находятся в западной Ливии», — подытожил Рами Абдель Рахман.

ФАН сообщал, что в конце октября представители Востока и Запада североафриканского государства подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Документ подразумевает как вывод иностранных наемников из региона, так и заморозку предыдущих договоренностей, включая сделку Турции и триполитанских «властей».