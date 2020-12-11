Генпрокуратура Ливии получила из Центробанка жалобу на главу «МВД» ПНС

Триполи, 11 декабря. Глава Центрального банка (ЦБ) Ливии Садик Кабир обвинил «министра внутренних дел» Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу в препятствовании работе финансово-кредитного регулятора страны, сообщает Facebook-аккаунт издания Fawasel.

По его словам, действия главы «МВД» подрывают процессы объединения обменных курсов, а также мешают провести собрание Совета директоров ЦБ. В связи с этим Кабир направил соответствующее письмо на имя генерального прокурора. В жалобе говорится, что Башага оказывает негативное влияние на делопроизводство Центробанка.

Ранее ФАН сообщал, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж пытается добиться отставки Садика Кабира, чтобы получить контроль над прибылью от продажи нефти.