Военный корабль под турецким флагом вошел в порт города Хомс на севере Ливии

Хомс, 11 декабря. Новостной аккаунт в Facebook сообщил о прибытии военного корабля под флагом Турции в портовый город, расположенный на средиземноморском побережье Ливии.

Источник опубликовал фотографию, подтверждающую продолжающееся вмешательство Анкары во внутренние дела североафриканского государства.

Напомним, турецкие власти, несмотря на женевские соглашения, достигнутые в ходе заседаний Совместного военного комитета «5+5» оказывают военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара эскалирует кризис в стране и перебрасывает в Ливию иностранных наемников, а также боеприпасы, что нарушает запрет Совета Безопасности ООН на поставки оружия.

Из этого следует, что действия Турции направлены на подрыв мирных политических процессов, главной целью которых является прекращение кровопролития и формирование единых легитимных органов власти. Ранее ФАН сообщал, что спутники засекли шесть турецких фрегатов неподалеку от ливийского побережья.