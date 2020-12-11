Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции, есть погибшие и раненые

Шанлыурфа, 11 декабря. Террористический акт произошел на юго-востоке Турции. В результате мощного взрыва на одной из городских улиц пострадало множество людей. Есть погибшие и раненые, сообщает информационное агентство Sabah.

На текущий момент журналисты не обладают точными сведениями о количестве жертв. Согласно последним данным, причиной трагедии стал заминированный автомобиль, который остался в районе, где совсем недавно прошла операция ВС Турции.

На месте теракта работают бригады скорой помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие медучреждения. Кто стоит за организацией данной атаки — неизвестно.

Ранее ФАН сообщал о взрыве и перестрелке в турецкой провинции Хатай.