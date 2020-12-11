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Жители Турции страдают от нашествия диких кабанов 

Жители Турции страдают от нашествия диких кабанов 

Мугла, 11 декабря. Кабаны заполонили туристические города республики на побережьях Средиземного и Эгейского морей, передает издание Hürriyet.

Дикие свиньи, которых местные граждане иногда видели ночью, теперь бродят по улицам и днем. Стада животных заметили в Мугле. Они ищут пищу у гостиниц, на пляжах и даже в потоке машин, чем пугают не только водителей, но и туристов.

Жители Мармариса рассказали, что кабаны испытывают сильный голод, поэтому опрокидывают помойки и забегают в продуктовые магазины. По их словам, свиньи забредают даже на детские площадки. Очевидцы рекомендуют местным и приезжим остерегаться диких животных. 

«Они начали ходить по дорогам, теперь это становится опасно», — уточнили граждане.

Ранее ФАН сообщал, что в курортном городе Мугла на женщину набросилась стая бродячих собак.

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