Жители Турции страдают от нашествия диких кабанов 

Мугла, 11 декабря. Кабаны заполонили туристические города республики на побережьях Средиземного и Эгейского морей, передает издание Hürriyet.

Дикие свиньи, которых местные граждане иногда видели ночью, теперь бродят по улицам и днем. Стада животных заметили в Мугле. Они ищут пищу у гостиниц, на пляжах и даже в потоке машин, чем пугают не только водителей, но и туристов.

Жители Мармариса рассказали, что кабаны испытывают сильный голод, поэтому опрокидывают помойки и забегают в продуктовые магазины. По их словам, свиньи забредают даже на детские площадки. Очевидцы рекомендуют местным и приезжим остерегаться диких животных.

«Они начали ходить по дорогам, теперь это становится опасно», — уточнили граждане.

Ранее ФАН сообщал, что в курортном городе Мугла на женщину набросилась стая бродячих собак.