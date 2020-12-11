Глава ПНС Ливии добивается отставки руководителя Центробанка страны

Триполи, 11 декабря. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен отстранить Садика Кабира от должности руководителя Центробанка, сообщает канал Libya 24.

Журналисты, ссылаясь на отчет Africa Intelligence, отметили, что за счет этого премьер-министр намеревается заполучить контроль над доходами от продажи ливийской нефти. По данным СМИ, для этого Саррадж пытается заручиться поддержкой администрации ЦБ.

Помимо прочего, он использует разногласия между Кабиром и руководителем Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой. Авторы доклада обращают внимание, что глава Центробанка Ливии все еще пользуется поддержкой со стороны Турции, которой Саррадж не может отказать ни в одном вопросе.

Напомним, ННК отказывается передавать ЦБ средства от продажи нефти, поскольку недовольна царящей в банке коррупцией, а также распределением доходов. Ранее ФАН сообщал, что подавляющая часть прибыли от экспорта добываемого в североафриканской стране ресурса поступает на счета террористов.