Турецкий транспортный самолет разгрузился на ливийской авиабазе Аль-Ватыя

Триполи, 11 декабря. Турецкий транспортный самолет разгрузился на захваченной боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии авиабазе Аль-Ватыя.

По данным пользователя Facebook, воздушное судно покинуло объект и взяло обратный курс на Анкару. Ранее грузовой Airbus A400-M, на борту которого предположительно находились джихадисты и боеприпасы, вылетел из турецкого аэропорта Мерзифон в сторону североафриканского государства.

Анкара регулярно поставляет триполитанским «властям» иностранных наемников и военную технику. Соответствующие действия нарушают оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении Ливии. Таким образом Турция укрепляет бандформирования ПНС для последующей эскалации кризиса в стране.

Ранее ФАН сообщал об отправке турецких истребителей F-16 на авиабазу Аль-Ватыя, где Анкара успела разместить систему противовоздушной обороны Korkut. Эту информацию также подтвердили египетские военнослужащие. Каир подготовил зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», чтобы защитить национальные границы.