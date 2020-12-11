Житель Турции поссорился с другом и выстрелил ему в пах 

Анкара, 11 декабря. Спор на вечеринке в столице Турции завершился огнестрельным ранением и госпитализацией молодого человека, сообщает информационное агентство Sabah.

По данным СМИ, инцидент произошел около четырех утра в районе Чанкая. Компания из пяти жителей Анкары закупилась алкоголем и собралась отдохнуть. Однако при встрече двое мужчин вступили в словесную перепалку. Причиной ссоры стала общая знакомая.

Вечеринка закончилась стрельбой из дробовика. Али Хкайдар С. получил огнестрельное ранение в паховую область. Соседи, услышав крики и шум, вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в столичную больницу.

Мужчина дал показания сотрудникам правоохранительных органов. Силовикам удалось установить личность злоумышленника. Он скрылся до прибытия полицейских. В настоящее время его разыскивают.

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