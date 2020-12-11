Бандиты похитили электропровода и оставили жителей Ливии без света

Тархуна, 11 декабря. Ливийская государственная компания General Electricity Company (GEC) заявила о хищении электропроводов в городе, расположенном в 80 километрах к югу от Триполи.

По данным местных СМИ, бандиты обесточили участок дороги, соединяющей населенные пункты Тархуна и Бани Валид. Действия мародеров приносят большие убытки для GEC, сотрудники которой регулярно восстанавливают техническое обслуживание линий электропередач.

Ранее неизвестные похитили более восьми километров кабелей в ливийской столице. Аналогичные события были зафиксированы в районах Аль-Джафара и в Аль-Муркабе, где срезали 1200 и 200 метров электропроводов соответственно.

ФАН сообщал, что не дождавшиеся зарплаты от триполитанских «властей» боевики сдают кабели на металлолом и получают за это деньги. Зачастую мародерством промышляют сирийские наемники, которых турецкие вербовщики обманом заманивают в Ливию для сражений на стороне Правительства национального согласия.