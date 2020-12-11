Amnesty International: Мальта причастна к нарушению прав человека в Ливии

Лондон, 11 декабря. Региональный директор международной организации Amnesty International в Европе Нилс Муйжниекс обвинил правительство Мальты в нарушении прав человека на территории Ливии, сообщает издание Times of Malta.

По его словам, Валетта активно сотрудничает с Правительством национального согласия (ПНС) в миграционных вопросах, что фактически делает средиземноморское государство соучастником противоправных действий в отношении беженцев. Он указал на многочисленные задокументированные факты, подтверждающие это.

Муйжниекс подчеркнул, что европейским странам необходимо обратить внимание на нарушения прав человека в Ливии, а также роль Мальты в этом. Руководитель Amnesty International добавил, что ЕС не следовало выделять средства триполитанским «властям» на борьбу с нелегальной миграцией.

«Мы должны быть очень осторожны в том, как мы сотрудничаем с ливийским «правительством», чтобы не стать соучастниками нарушений прав человека, совершенных там», — заявил он.

Правозащитник осудил позицию Европы, которая закрывает глаза на преступления бандформирований ПНС против людей, попытавшихся найти убежище за пределами Африканского континента. Он считает, что Мальта причастна к страданиям тысяч беженцев, которые оказались в центрах временного содержания, подконтрольных боевикам.

Международная организация по миграции (МОМ) потребовала в конце ноября 2020 года от ПНС Ливии освобождения мигрантов, которых истязают члены незаконных вооруженных формирований ПНС. К примеру, только в застенках тюрьмы «Тарик аль-Сикка» бандиты удерживают около тысячи вынужденных переселенцев.

Ранее ФАН сообщал, что глава МИД Мальты Эварист Бартоло высоко оценил «результаты сотрудничества с ПНС в решении миграционного кризиса».