В Крыму до сих пор продолжаются суды с украинскими банками по вкладам жителей РК

Севастополь, 11 декабря. В Арбитражном суде Севастополя должно было состояться слушание дела №А84-1567/2015 по вкладам жителей Крыма в украинские банки. В частности, в этом иске речь идет о ПАО «Украинский инновационный банк» и ПАО «Украинская инновационная компания». Истцом выступает автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков», которая намерена взыскать с ответчиков 932 млн рублей по вкладам.

Однако рассмотрение дела было перенесено из-за отсутствия отвечающей стороны. Об этом сообщили на сайте Арбитражного суда города Севастополя. Следующее судебное заседание запланировано на 22 января в 14 часов. Отметим, что заседание переносится уже не первый раз и причина всегда только в том, что со стороны Украины нет ни ответчиков, ни их представителей.

Фонд защиты вкладчиков был создан 8 апреля 2014 года для помощи жителям Крыма и Севастополя вернуть их средства - у людей остались крупные вклады в украинских банках. По состоянию на 1 декабря 2020 года, компенсационные выплаты до 700 тысяч рублей получили почти 220 тысяч человек на общую сумму более 27 млрд рублей.

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