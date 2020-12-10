Террористы обстреляли десятки поселений в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 10 декабря. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли десятки населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в нарушение режима прекращения огня, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 34 обстрела со стороны позиций «Джебхат ан-Нусры» (в том числе по данным сирийской стороны — 30 обстрелов). Большая часть обстрелов пришлась на населенные пункты провинции Идлиб (18). Нарушения режима тишины также фиксировались в Латакии, Алеппо и Хаме.

Со стороны боевиков, подконтрольных Турции, нарушений режима прекращения огня не зарегистрировано.

В ЦПВС добавили, что в четверг состоялось 115-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо. Также подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка.

Ранее ФАН сообщал, что представители сирийских племен вступили в состав Национальных сил обороны (НСО), чтобы вместе с Сирийской арабской армией (САА) бороться за восстановление целостности и безопасности страны. Сейчас новобранцы уже прошли соответствующее обучение в лагерях подготовки в пригороде города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.