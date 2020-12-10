Эксперт оценил опасность разрешения ношения оружия в РФ

Санкт-Петербург, 10 декабря. России необходимо развивать институты и инструменты правоохранительных органов, а не заниматься совершенствованием приемов самообороны, заявил президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Модераторы беседы поинтересовались у эксперта, стоит ли изменить закон о самообороне вслед за внесением поправок в закон о полиции. В частности, речь идет о разрешении применения оружия населением для своей защиты. Шульженко отметил, что к этому вопросу нужно подходить осторожно.

«Я был в разных странах. Могу сказать, что так безопасно, как в России, я себя нигде не чувствую. Сегодня к нам никто не пристает на улице с ножом — это из ряда вон выходящее явление. Однако давать возможность роста мер самообороны — также небезопасно. Все помнят, что было во времена свободного допуска к травматическому оружию, люди просто стреляли друг в друга, поэтому я не думаю, что нужно давать больше возможностей к применению средств самообороны», — заявил эксперт.

Президент Судебно-экспертной палаты РФ отметил, что все это прекрасно понимают, в современном мире все находится под видеонаблюдением.

«Поэтому факторов быстрого реагирования для сотрудников правоохранительных органов более чем достаточно», — сообщил эксперт.

По мнению Дениса Шульженко, России необходимо развивать институты и инструменты правоохранительных органов, а не заниматься совершенствованием приемов самообороны.

Статья 37 Уголовного кодекса РФ гласит, что «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны <…>, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».