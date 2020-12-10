Аничкин объяснил разницу в действиях американских и российских полицейских 

Санкт-Петербург, 10 декабря. Насколько отличаются права сотрудников полиции в США и России, рассказал первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, председатель международного центра безопасности «Миротворец» Михаил Аничкин.

«Российским полицейским достаточно нелегко проводить какие-либо действия в условиях ограничений, установленных законодательством. Однако в США сотрудник полиции имеет право стрелять без предупреждения в некоторых местах, например, в местах массового скопления людей для того, чтобы преступник не взял в заложники кого-либо. При этом к сотрудникам полиции предъявляются очень высокие требования к его квалификации как стрелка. То есть, он берет на себя ответственность поражения именно преступника», — сообщил Аничкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По мнению представителя ОП, необходимо уделить большое внимание профессиональной подготовке сотрудников российской полиции. Данный процесс не является легким и быстрым, однако необходимо относиться к этому с большим терпением.

«При этом, изменение психологии общества при предоставлении дополнительных прав полицейскому — болезненный процесс, потому что общество приучило себя к тому, что оно агрессивно относится ко всем сотрудникам полиции», — подчеркнул председатель международного центра безопасности «Миротворец».

Правила стрельбы, установленные законодательством США, предписывают полицейскому стрелять во всех случаях, когда у него есть основания полагать, что его жизни или здоровью может угрожать хотя бы потенциальная опасность. При этом не имеет значения уровень правонарушения, за которое была остановлена жертва: это может быть как превышение скорости, так и вооруженный грабеж.

Российский же закон «О полиции» аналогично предполагает применение огнестрельного оружия «для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья» (статья 23).