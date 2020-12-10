В профсоюзе полицейских назвали достойную зарплату для правоохранителей

Санкт-Петербург, 10 декабря. О том, насколько необходимо увеличить заработную плату сотрудникам полиции, рассказал начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Зарплата сотрудников полиции зависит от должности. Думаю, что молодой лейтенант, пришедший на должность инспектора службы, получает в районе 40–45 тысяч рублей в месяц. Данная сумма включает в себя надбавки. Сумма оклада в таком случае будет составлять 14–15 тысяч рублей. Отмечу, сейчас грузчики, например, получают около 60 тысяч рублей. Мы должны понимать, что грузчик рискует жизнью, только если сам что-то неправильно сделает. А полицейский рискует жизнью на каждом шагу», — заявил Гришаков.

По словам представителя профсоюза, зарплата сотрудников полиции не индексировалась уже девять лет.

«Поэтому нужно провести ее индексацию с учетом уровня инфляции. Но также существует понижающий коэффициент у полиции и у военных. Поэтому заработную плату необходимо увеличивать вдвое, как минимум», — подчеркнул эксперт.

Зарплата сотрудников российской полиции складывается из двух частей: должностного оклада и надбавки за звание. Оклад зависит не только от должности, но и от таких факторов, как уровень нагрузки участка и местность. Кроме того, за каждое закрытое дело специалист может получить прибавку к окладу в размере до 40%.