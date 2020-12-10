Санкт-Петербург, 10 декабря. Принимаемые поправки в закон «О полиции» ни в коем случае не направлены на то, чтобы развязать руки полицейским и дать им возможность уходить от ответственности в случае превышения полномочий. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, подчеркнув, что поправки всего лишь более четко определяю порядок действий полицейских в случаях, когда они видят реальное нарушение закона правонарушителями.

«Вносимые поправки были выработаны на основе правоприменительной практики последних лет. Они призваны конкретизировать имеющиеся у полиции полномочия в целях быстрого и эффективного пресечения противоправных действий. Практически нет ни одного момента, который ранее не был бы отрегулирован законом. То есть ни о каком расширении полномочий речи не идет», — заявил Эрнест Валеев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Права полицейских. Нашу полицию мы бережем».

По его словам, в российском законодательстве проблема ответственности достаточно хорошо регламентирована.

«У нас ответственность наступает за виновные действия. Есть очень ограниченные случаи ответственности без вины для владельцев источников повышенной опасности. Поэтому когда в законе о полиции закрепляется момент, что если он действовал на законных основаниях и без превышения полномочий, он за свои действия не несет ответственности», — отметил эксперт.

По словам депутата, поправка об ответственности полицейских является практическим отражением в законе о полиции тех положений российского законодательства, которые устанавливают ответственность за причиненный вред.