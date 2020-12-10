Судебно-экспертная палата РФ начинает вести реестр лжеэкспертов

Санкт-Петербург, 10 декабря. В России появится реестр экспертов, которые попались на ангажированности своих экспертных заключений либо просто наплевательски относятся к выполнению своих обязанностей.

«Квалификационные требования к экспертам у нас не сильно определены законодательно. Я думаю, в ближайшем будущем они будут определены более детально, потому что в законе у нас прописано, что судебный эксперт это лицо, обладающее профессиональными навыками в области искусства, техники и ремесла. Это фраза была сказана и прописана Петром Первым и не меняется в нашем законодательстве никаким образом», — заявил в эфире медиацентра «Патриот» президент Судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко.

Пока этого не произошло, проблему выявления недобросовестных экспертов придется решать за счет общественного регулирования, отметил эксперт, и рассказал о новации возглавляемого им ведомства.

«В понедельник мы презентуем Реестр жалоб на экспертов. Нам каждый день поступают десятки жалоб на экспертов со всей нашей необъятной страны. Там все четко прописано, и мы видим, что это большая проблема, порой даже наплевательское отношение к своей профессии. Я знаю очень многих экспертов, которые хотели бы, чтобы на рынке не было этих лжеэкспертов», — сообщил Шульженко.

Реестр будет вестись на официальном сайте Судебно-экспертной палаты РФ.

«Мы будем выяснять достоверность жалобы на эксперта, и если информация, изложенная в жалобе, подтвердится, мы официально опубликуем это в реестре, — пояснил эксперт.

По мнению президента Судебно-экспертной палаты РФ, после этого ангажированному эксперту будет очень сложно получить назначение в суде, поскольку адвокаты противоположной стороны смогут спокойно дать ему отвод.