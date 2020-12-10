Врач-терапевт Барвинский рассказал, кому противопоказано закаливание

Зимняя пора для многих — это время предновогодней суеты, игр в снежки и катания на санках, но есть и еще одна забава — моржевание. Однако это развлечение не для всех. Зимнее плавание — это особый вид закаливания, к которому нужно долго и упорно идти, психологически настраивать себя и в какой-то степени даже менять образ жизни. Но начинать нужно с малого и постепенно. Врач-терапевт Александр Барвинский рассказал ФАН, кому закаливание принесет пользу, а для кого может стать губительным.

«При правильном подходе закаливание принесет организму только пользу. Главное, знать противопоказания к купанию в ледяной воде, главными из них являются предынфарктные и околоинфарктные состояния», — отмечает специалист.

Барвинский отметил, что закаливание противопоказано людям с острыми хроническими заболеваниями, находящимися в стадии обострения. Также такой вид оздоровления навредит людям с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы: гипертонической болезнью третьей стадии, недостаточностью кровообращения второй или третьей стадии. Кроме того, доктор не рекомендует закаливание при воспалениях на почве гинекологических заболеваний с острым процессом. Специалист уделил особое внимание именно этим недугам, отметив, что возраст не играет никакой роли для закаляющегося.

«Возраст – это не диагноз. Если у человека нет противопоказаний, то закаливание полезно, хоть стар ты, хоть млад. Главный акцент именно на «болячках», ведь то, что человека не добило в сауне, может добить в проруби», — объясняет эксперт.

Еще одним запретом для закаляющегося Барвинский определил трезвость. Даже после бани окунание в ледяную купель для нетрезвого человека может стать роковым.

«При отсутствии алкогольного или наркотического опьянения и при отсутствии противопоказаний нет ничего особенного в том, чтобы после бани окунуться в ледяную купель. После парной снижается риск возникновения переохлаждения и прочих проблем, присущих неправильному моржеванию», — говорит терапевт.

Закаливание несет в себе множество плюсов. Это тренировка иммунитета, всей сосудистой и нервной системы. Это метод гормональной перезагрузки и избавления от стрессов.

«Это улучшение настроения, энергичности, а также это еще и бонус в виде омолаживающего эффекта», — подытожил эксперт.

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