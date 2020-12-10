Томичи в отчаянии просят мэрию вернуть автобусный маршрут №3

Томск, 10 декабря. Мэрия Томска готовит судебный иск в отношении перевозчика, который нелегально работает по старому маршруту №3. Томичи, напротив, выступают за возвращение маршрута.

С 1 января 2020 года в Томске начала действовать новая схема движения маршрутных автобусов. Некоторые маршруты были изменены, а несколько было ликвидировано, как «дублирующие», в том числе маршрут №3. С начала 2020 года в городе нелегально курсировал автобус, работающий на бывшем маршруте №3, только с табличкой «Заказной».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автобус №3 с табличкой «Культурно-развлекательное направление» продолжает ходить до сих пор, стоимость проезда в нем составляет 20 рублей (в легальных маршрутках – 22 рубля – Прим. ФАН).

Большинство томичей выступает за возращение маршрута, так как это позволит избежать лишних пересадок и сократить время ожидания автобуса на остановке, особенно в зимнее время, когда температура достигает -31 градуса.

«Действительно, раз курсирует, значит кому-то нужен, спросите у людей», — написал житель.

«Верните автобус№3. Кому он помешал? Зачем убрали?», — задалась вопросами жительница.

«К сожалению, вернуть маршрут №3 (до ТЦ Изумрудный город) не представляется возможным с точки зрения безопасности для пассажиров. Узкий, с уклоном проезд через «тоннель», напряженный трафик на территории самого ТЦ и сложности с последующим выездом на оживленный Комсомольский проспект для продолжения дальнейшего движения», — ответила на вопрос жительницы администрация Томска в социальной сети.

Томичи были не удовлетворены таким ответом мэрии и убедительно попросили придумать разумный выход из данной ситуации.