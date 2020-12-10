Что посмотреть в Севастополе за 1-3 дня: красивые места, лучшие достопримечательности и пляжи

Этот город привлекает удивительной атмосферой. Оказавшись здесь впервые, хочется перейти на шепот. Кажется, что иначе здесь просто нельзя. Как можно шуметь среди этих величественных зданий, впечатляющих крейсеров, пропитанных духом героизма и подвига памятников? Здесь все иначе, чем в других крымских городах — легких и летних. Дух Севастополя самобытный, а его современная история не менее увлекательна, чем прошлая.

Зачем стоит ехать в этот город? Когда планировать путешествие? Что посмотреть в Севастополе за один день самостоятельно или с детьми? И какие достопримечательности нужно посетить обязательно? Журналист ФАН прошелся по улицам этого особенного крымского города и сделал массу интересных открытий.

Как добраться до Севастополя

Кажется, что с транспортной доступностью у Севастополя не должно быть никаких проблем. В ближайших его окрестностях находится аэропорт, есть пассажирский порт и железнодорожный вокзал. Но интересно, что туристам большинство транспортных узлов города пользы не принесут никакой. Прямых авиарейсов ни из одного российского города сюда нет. Добираться, в любом случае, придется с пересадкой через Симферополь.

Из крымской столицы сюда можно приехать на автобусе или маршрутном такси. Отправляются они часто, ждать на автовокзале точно не придется. В разгар курортного сезона многие «частники» не отказываются подвести туристов из Симферополя в Севастополь. Можно воспользоваться их услугами и домчаться до главного города западного Крыма буквально за 50 минут.

Но если есть свой автомобиль, отправляться в Севастополь нужно только на нем. Во-первых, у вас появится возможность промчаться по великолепной новой трассе «Таврида», преодолев для начала Крымский мост, а потом за каких-то три часа «пролететь» из восточного Крыма в его западную часть. Новая трасса обошла все населенные пункты, которые раньше серьезно снижали скорость движения и делали дорогу в Севастополь просто бесконечной. Сейчас по двум полосам в каждом направлении, время в пути до Симферополя от въезда в Крым занимает пару часов, а до Севастополя остается меньше часа.

Вторая причина, чтобы отправляться сюда на своем авто, — потрясающая красота городских окрестностей. Нет смысла ехать в Севастополь, если вы не сможете увидеть эффектную Балаклаву, добраться до мыса Фиолент и посетить знаменитый Инкерман. А если из Симферополя вы будете ехать в Севастополь по Ялтинской трассе, огибая весь Южный берег, потрясающие впечатления вам обеспечены уже в дороге. Фантастические горы, реликтовые деревья, удивительной красоты море, — все это захватывает дух и остается в памяти надолго.

В Севастополь на машине — что посмотреть за пару дней

Первое, что нужно знать об этом городе, — он очень старый. Хоть официальным годом его основания считается 1783-й, первые поселения здесь появились значительно раньше. Еще в пятом веке до нашей эры здесь был основан древний град Херсонес Таврический. Его руины можно увидеть и сегодня в Гагаринском районе города. Колонны древнего Херсонеса находятся под защитой государства, здесь организован музей-заповедник.

Второе — этот город исконно русский. Русский до мозга костей, до скрипа в зубах и сумасшедшего патриотизма, которого нигде в России уже не встретишь. Севастопольцы гордятся своей славной историей, статусом главного города Черноморского флота России, званием города-героя. Если спросить у любого местного жителя, был ли Севастополь хоть когда-то украинским, вам рассмеются в лицо. Он всегда был русским бастионом, настоящей крепостью на западных российских рубежах, и первым в 2014 году во время памятных событий на Украине закрылся от возможных вторжений «иноагентов». Просто выставил блокпосты на въезде, благо географическое положение позволяет. Сегодня Севастополь наделен статусом города федерального значения наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

А потому, отправляясь сюда на машине, планируйте знакомство с главными объектами его гордости и достоянием. Это:

• глубокая история — памятники древности;

• героическое прошлое — достопримечательности в память о Крымской войне и Великой Отечественной;

• славное настоящее — только здесь можно воочию оценить мощь Черноморского флота и даже почувствовать гордость за страну.

На автомобиле стоит прокатиться и по городским окрестностям. Объект для посещений номер один — поселок Балаклава, который расположился на берегу моря среди скалистых гор. Здесь находится военно-морской музейный комплекс — настоящая секретная база подводных лодок, о существовании которой раньше знали только высшие воинские чины да служившие здесь моряки. А сегодня каждый желающий может спуститься в подводные гроты, где во времена холодной войны базировались, проходили ремонт и обслуживание подводные лодки, в том числе несущие атомные боеголовки.

В Балаклавском районе Севастополя есть одна туристическая мекка — город Инкерман, стоящий на берегу Севастопольской бухты. Сюда приезжают, чтобы увидеть руины древней византийской крепости Каламита, побывать в мужском пещерном монастыре, возраст которого превышает 10 веков. А еще сходить на экскурсию на знаменитый Инкерманский завод марочных вин, где прекрасные крымские вина зреют в огромных дубовых бочках. Экскурсия на завод впечатляет даже детей: прохладные винные подвалы, заставленные бочками-исполинами, никого не оставляют равнодушными. Недовольны могут быть только водители: поучаствовать в дегустации местной винной продукции им не удастся.

Главные достопримечательности города Севастополя

Если у вас не слишком много времени, посмотреть хочется все и сразу, начинайте с Центрального городского холма. Подняться сюда можно по широкой Синопской лестнице, и оглянувшись вокруг, впечатлиться и поразиться одновременно. Во-первых, потому что вы увидите, насколько большой этот город. Он вытянулся по черноморскому побережью на многие километры. Во-вторых, вы поймете, куда вам идти дальше. С самой высокой точки города хорошо видно и Севастопольский рейд с паромами и исполинами пассажирскими лайнерами, и Приморский бульвар, и даже знаменитую каменную стену Константиновской батареи.

Спускаться с холма не торопитесь, так как здесь находится одна из важных городских достопримечательностей. Это Адмиралтейский собор Святого Владимира, поистине культовое сооружение, которое служит усыпальницей адмиралов русского флота. Сюда можно зайти, тихо восхититься внутренним убранством и отдать дань памяти славным русским главнокомандующим — адмиралам Корнилову, Нахимову, Лазареву и Истомину.

Здесь же, на Центральном холме находится штаб Черноморского флота — величественное здание с массивными колоннами. Попасть внутрь, конечно, не получится, но восхититься архитектурой — вполне. Еще здесь есть интересное строение — восьмигранная Башня Ветров. Это современное здание, построенное в виде точной копии древнего метеорологического сооружения.

С Центрального холма есть несколько спусков: Синопский, Таврическая лестница, лестницы к Матросскому бульвару и площади Суворова. Спускайтесь по первой, чтобы сразу оказаться ближе к «визитным карточкам» города. Спуск приведет вас Приморский бульвар, где летом яблоку негде упасть от толп туристов. А потом — на набережную Корнилова, где стоит тот самый Памятник затопленным кораблям. Здесь, на фоне мощного гранитного утеса с колонной, увенчанной бронзовым орлом, нужно сфотографироваться, после чего обязательно пройтись по набережной спокойным шагом.

Гуляя здесь, нельзя обойти вниманием местные Аквариум и Дельфинарий. Это места в Севастополе, куда стоит сходить с детьми. Представление с дельфинами порадует и малышей, и взрослых, как и увлекательная экспозиция Аквариума. Она была основана еще в 1897 году, став первым музеем подобного рода в Российской империи. Сегодня в Крыму это не единственный музей-аквариум, но вероятно, самый большой по площади и самый насыщенный по количеству обитателей.

Другие интересные места для посещения «разбросаны» по разным районам города. И чтобы не потеряться, лучше пользоваться навигатором. Обязательных объектов для посещения несколько.

Музей-панорама «Оборона Севастополя». Это второй после Памятника затопленным кораблям символ города. Он находится на Историческом бульваре, в самом его конце. Небольшое круглое здание включает панораму длиной 115 метров, созданную более 100 лет назад мастером батальной живописи Францем Рубо. Во время Великой Отечественной войны полотно, изображающее бой на Малаховом кургане, серьезно пострадало. Восстанавливали его уже русские художники, и сегодня оно служит отражением одной из главных вех Крымской войны. Интересно и само здание, в котором находится панорама. Его фасад украшен бюстами прославленных русских военачальников, а вокруг находится смотровая площадка.

Малахов курган. События, отраженные в знаменитом полотне, происходили совсем недалеко. Малахов курган находится в юго-восточной части Севастополя, и его уверенно можно назвать музеем под открытым небом. Это героическое место было прославлено дважды. Один раз — в годы Крымской войны, о чем повествует панорама «Оборона Севастополя». Второй раз — в годы Великой Отечественной: на этой стратегически важной высоте стояли оборонительные и штурмовые батареи. Сегодня, прогуливаясь по Малахову кургану, который утопает в зелени разбитого здесь парка, невозможно представить гвалт, крики, взрывы и залпы, которые раздавались здесь несколько десятков лет назад. Это место умиротворяет красотой Вечного огня, героическим духом Музея обороны и освобождения Севастополя. Позволяет прикоснуться к старинным орудиям, расставленным здесь же, и чугунным мемориальным плитам, установленным буквально повсюду.

Херсонес Таврический. Без посещения Херсонеса не обходится ни одна организованная экскурсия. Но чтобы поразиться величию древнего амфитеатра, не нужно присоединяться ни к какой экскурсии. Все самое интересное находится под открытым небом. Колонны, руины крепостной стены, элементы древних сооружений — на фоне бескрайнего Черного моря античный памятник выглядит роскошно. Но на территории Херсонеса находятся не только античные сооружения, есть и средневековые. По легенде, именно здесь принял крещение князь Владимир, в честь чего был возведен Владимирский собор. Рядом с ним на двух мощных опорах висит огромный Туманный колокол. Говорят, что отлит он был из трофейных турецких орудий, полученных русскими войсками в боях.

Красивые места в Севастополе

Эффектных достопримечательностей в этом городе немало. Например, площадь Нахимова, которая позволяет познакомиться с роскошной городской архитектурой. Она находится прямо в центральной части Севастополя. Это сердце города, где установлен монумент прославленному адмиралу, где проходят масштабные концерты и праздники, и откуда можно легко добраться до главных городских туристических объектов.

Всего в двух шагах находится Графская пристань, построенная в конце 18 века к приезду Екатерины Второй. Фотографироваться на ее фоне — добрая традиция гостей города, но проблема в том, что сооружение с величественными колоннами настолько большое, что не помещается в кадр. Но побывать на этом кусочке проспекта Нахимова нужно обязательно хотя бы потому, что именно отсюда отправляются морские трамвайчики.

Это не просто туристические суда, это обычный городской транспорт, который перевозит местных жителей с одного берега бухты на другой. Поэтому проезд здесь стоит недорого, а прогулка на катере доставит настоящее удовольствие. Его маршрут пролегает вдоль берега бухты, где стоят мощные корабли Черноморского флота. Они настолько большие, что даже на серьезном удалении выглядят настоящими гигантами. Местные жители к таким картинам привыкли и не обращают на них внимание. Но вот приезжим прогулка на морском трамвайчике от Графской пристани принесет массу впечатлений.

Здесь же, в центре города можно увидеть эффектные здания севастопольских театров — Лавренева и Луначарского. А лучше — посетить один из спектаклей постоянно действующих трупп, которые ставят постановки от классики до комедийных жанров.

Еще одно великолепное место в городе — Военно-морской музей «Михайловская батарея». Он расположен в Нахимовском районе, конечно, на берегу моря. Это мощное фортификационное сооружение, которое впечатляет массивностью каменных стен и своеобразной архитектурой. И где находится самая большая экспозиция, посвященная Крымской войне.

Пляжи Севастополя

Несмотря на то, что город никогда не считался курортом, его расположение на берегу моря автоматически сделало Севастополь центром притяжения в летние месяцы. Пляжей здесь много, по официальным данным — около 50. Часть из них находится в центральной части города, в пешей доступности. Но местные жители их не любят.

По доброй традиции севастопольцы отравляются купаться в окрестностях города. Говорят, что лучшие пляжи находятся на мысе Фиолент, в бухтах Ласпи и Батилиман. Местные пляжи песчаные и галечные. Галька на побережье мелкая, купаться и загорать здесь комфортно. В пригороде есть оборудованные и «дикие» места. Пляжи в городской черте только оборудованные, с возможностью взять в аренду шезлонг, зонтик или перекусить в пляжном кафе.

Что привести из Севастополя

Городские сувениры многочисленны, но среди них мало тех, что символизировали бы посещение именно этого города. За исключением разве что тельняшек в полоску и моряцких бескозырок — символичных сувениров из столицы Черноморского флота России, и магнитиков с изображением популярных достопримечательностей.

Еще из Севастополя привозят вино — из подвалов завода в Инкермане, поделки из морских ракушек и дерева. На местном рынке можно купить изделия из древесины можжевельника, которые будут благоухать в вашем доме всю ближайшую зиму, и эфирные масла, которые производит местное крымское предприятие.