Бабушкин рассказал о недостатках поправок к закону «О полиции»  

Санкт-Петербург, 10 декабря. О том, насколько эффективны и обоснованы поправки к закону «О полиции» рассказал российский правозащитник, политик Андрей Бабушкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, уточняющий и расширяющий права полицейских. Новые нормы разрешают правоохранителям выставлять оцепление вокруг жилых домов, вскрывать автомобили и квартиры и применять огнестрельное оружие в случаях, которые полицейский оценивает как «угрозу нападения».

«Я думаю, что ряд поправок имеет право на существование. В частности, право полиции вскрывать автомобили при наличии особых оснований. Потому что автомобили могут быть и местом, где хранится орудия преступления, и местом, где хранятся взрывчатые вещества. Поэтому в этой части поправки избыточными я бы не считал», — заявил Бабушкин.

Однако политик отметил, что в случае оцепления местности, поправки являются «явно избыточными».

«Действующее правовое регулирование в полной мере предоставляет полиции как возможность преследования преступника, так и возможность оцепления определенного здания или территории. Эти поправки, с моей точки зрения, могут быть направлены на борьбу с несанкционированными митингами и общественной активностью. В этой части это может рассматриваться, как попытка использования полиции для борьбы с людьми, которые не довольны действиями властей или коммерческих организаций. Поэтому я бы подверг бы эти поправки более серьезной экспертизе. Только после этого рассматривал бы их как часть законодательства», — заявил российский правозащитник.

Андрей Бабушкин также подчеркнул, что поправки к закону «О полиции» по применению огнестрельного оружия «не могут изменить сегодняшнюю ситуацию».

«Действующее законодательство полностью позволяет применить полицейскому оружие. Однако он обязан предупредить об этом заранее. Но, когда происходит нападение без предупреждения, то об этом не идет и речи. Дело не в том, что законодательство плохо отрегулировало данную норму, а в том, что полицейскому сложно доказать, что он действовал в условиях нападения. Потому что все ситуации происходят в условиях неочевидности», — объяснил Бабушкин.

По мнению российского правозащитника, чтобы обезопасить полицейского, необходимо добиться снабжения каждого сотрудника видеорегистратором, тогда данная проблема была бы решена.