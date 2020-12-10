Правительственная комиссия посетила Дейр-эз-Зор для проведения оценки ситуации на восстанавливаемых в настоящее время объектах. Как отмечает информационное агентство SANA, делегация, возглавляемая главой Министерства нефти и минеральных ресурсов Бассамом Тамой, проинспектировала ряд объектов, в том числе и мукомольную фабрику «Евфрат». В соответствии с проектом модернизации, сейчас там реконструируется уже третья производственная линия.

Директор предприятия Самир Снад заявил, что в настоящее время производственная мощность фабрики составляет порядка 60 тонн муки в сутки. Ожидается, что восстановительные работы позволят достичь показателя в 70 тонн.

Также в рамках данной комиссии государственных служащих проинформировали о прогрессе работ на главной водопроводной станции Дейр-эз-Зора.

Глава корпорации питьевого водоснабжения Рабиа Аль-Али рассказал, что сейчас реализация проекта по расширению станции и возведению новой инфраструктуры в городе находится уже на завершающей стадии. В настоящее время в эксплуатацию введены в общей сложности 65 станций общей мощностью 16 800 кубометров воды в час. После завершения всех работ водопроводная система сможет увеличить пропускную способность еще на 550 кубометров в час.

Также в рамках этого визита комитет проинспектировал еще несколько ремонтируемых сейчас мостов, которые были разрушены атаками возглавляемой США международной коалиции. Расположенный на востоке город на протяжении трех с половиной лет находился в осаде террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Его жителям пришлось пережить не только атаки радикальных исламистов, но и «помощь» американской авиации, уничтожающей важные для жизни простых людей объекты.

Подробности о восстановлении инфраструктуры города Дейр-эз-Зор читайте в материалах ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.