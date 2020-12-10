Фетисов: Без участия России США выбросит на ветер триллионы долларов на экологию

Россия должна сформулировать свое понимание, куда движется мир в вопросах экологической безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, руководитель рабочей группы высшего совета партии «Единая Россия» по экологии и развитию Севера, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Партия «Единая Россия» на площадке МГТУ «СТАНКИН» обсудила роль гражданского общества в устойчивом развитии страны и обозначила общественные инициативы, которые войдут в доклад высшего совета единороссов. В нем по поручению председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова планируется отразить трехлетние итоги работы по таким вопросам, как технологическое развитие, экология, будущее Евразии, роль парламента, партий и общественных платформ.

Как сообщили ФАН в Центре социально-консервативной политики (ЦСКП), эксперты отмечают запрос со стороны гражданских организаций на поддержку евразийского диалога.

«По этой причине «Единая Россия» планирует организацию в Минске Центра устойчивого развития и интеграции. Рассматривается возможность формирования таких центров в других странах евразийского пространства», — сказали в ЦСКП.

Во время мероприятия выступил посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов, который подчеркнул важность мирового лидерства России в формировании мировой экологической повестки.

«Общество и государство должно работать над позиционированием России, которая должна взять на себя лидерские позиции и сформулировать свое понимание, куда движется мир в вопросах экологической безопасности», — заявил он.

Фетисов пояснил, что экология для США будет главной темой, в которую новая администрация президента планирует вкладывать триллионы долларов. При этом «в США понимают, что без участия России — деньги будут выкинуты на ветер».

По словам гендиректора ЦСКП Людмилы Шуваловой, результаты исследования о ценностях политического лидерства и тенденциях партийных систем показывают особенную важность для действующих политиков и политических лидеров таких качества, как способность брать персональную ответственность за принимаемые решения, внимание к людям и их нуждам, широта взгляда, виденье будущего страны.

Эксперт ЦСКП, ответственный по направлению здравоохранение рабочей группы высшего совета «Единой России» — группы «Устойчивое развитие» Евгений Чеканов сообщил ФАН, что заслуживает внимания партии и потенциал реализации стратегий устойчивого развития в вопросах охраны здоровья граждан, что может оказать влияние на общую удовлетворенность россиян жизнью.