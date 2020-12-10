Вассерман спрогнозировал наступление будущего, показанного в мире Cyberpunk 2077

Будущее не предрешено — на его судьбу единовременно влияет масса факторов, действие которых сложно спрогнозировать. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранним утром 10 декабря состоялся релиз, пожалуй, самой ожидаемой видеоигры 2020 года — Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED. Работа над проектом велась более 7 лет, а его выход к потребителям только за текущий год откладывался трижды.

Действие видеоигры, как и следует из названия, происходит в 2077 году в вымышленном мегаполисе Night City, который стоит посреди гигантских пустошей. Власть в нем находится в руках могущественных корпораций, улицы наводнены бандитами, а львиная доля населения пользуется кибернетическими имплантами: легальными и не совсем.

Кибернетические импланты

«Такой сценарий будущего в принципе возможен, — заявил Вассерман. — Уже сейчас многие из нас пользуются имплантами — пусть даже и не такими технологичными, как в Cyberpunk 2077 (у меня вот, например, имплантированные зубные протезы). Но это не значит, что такого будущего нельзя избежать — на самом деле, львиная доля того, что действительно претворяется в жизнь, определяется экономической целесообразностью».

Интеллектуал напомнил, что уже очень давно идут разговоры о приходе эры всеобщей роботизации на предприятия – однако та все никак не наступает. По его словам, это происходит из-за вывода владельцами заводов и фабрик производственных зданий в те регионы мира, где рабочая сила стоит намного дешевле любых роботов, возможных в обозримом будущем. Подобный казус может произойти и с другими техническими новинками, которым просто не найдется своего применения в экономике.

«Что же касается самых разных имплантов, совершенствующих наши возможности, то, как только они станут достаточно дешевыми, чтобы ими можно было пользоваться массово, они тут же «уйдут в народ», — спрогнозировал публицист. — Разумеется, кибернетические «пионеры» нарвутся на неприятности, связанные с тем, что в новой технике всегда много «детских болезней» — однако довольно быстро ее доведут до ума».

И вот тогда, убежден собеседник ФАН, начнется «гонка»: люди будут стремиться воспользоваться такими имплантами даже несмотря на возможные побочные действия.

«Неприятные последствия будут «завтра» — а вот опередить конкурента в борьбе за рабочее место нужно «сегодня»! — объяснил логику Вассерман. — И проблем такого рода действительно будет очень много. Правда, я уверен, что и с «побочками» со временем начнут справляться».

Власть корпораций

Еще один важный элемент лора игры — это нивелирование роли официальных государственных органов власти. Они не будут полностью демонтированы, однако реальные полномочия будут принадлежать крупным корпорациям. В Cyberpunk 2077 таких несколько: в частности, к ним относятся оружейные гиганты «Арасака» и «Милитек».

«В реальности такое тоже возможно: особенно, если государством будут управлять люди, не способные подумать даже о своем собственном будущем», — заметил интеллектуал.

Он напомнил о соглашении «о трансатлантической зоне свободной торговли», предусматривающем право корпораций судиться с государством — президент США Барак Обама в свое время приложил колоссальные усилия, чтобы навязать данный документ Евросоюзу.

«Он, конечно, рассчитывал, что американские корпорации задавят государства ЕС, — улыбнулся публицист. — Но пришедший ему на смену Дональд Трамп сообразил, что все тоже самое крупный бизнес может сделать и с самими Соединенными Штатами! Так что он отверг идею этого соглашения. Впрочем, я не исключаю, что Джозеф Байден может возродить попытки его продвинуть».

Собеседник ФАН подчеркнул, что, если во главе государства стоит разумный человек, он просто не позволит корпорациям взять себе даже половину от той власти, которую те имеют в мире Cyberpunk 2077.

«Сколько бы ни было у частной корпорации наемников, все равно реальная мощь государства — даже довольно скромного — несоизмеримо больше», — убежден Вассерман.

Атомные пустоши

Согласно лору игры, мир пережил ядерную войну, и большая часть территории США превратилась в пустоши, посреди которых стоят гигантские города, как в фильме «Судья Дредд» 2012 года. В одном из них — мегаполисе Night City — и происходит основное действие Cyberpunk 2077.