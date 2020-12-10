Менеджер «рыжего из «Иванушек» рассказала о борьбе артиста с алкоголем

Трагические события в жизни старейшего российского бойз-бенда Иванушки International серьезно отразились на настроении участников коллектива. Солист группы Андрей Григорьев-Апполонов и вовсе впал в депрессию после развода с женой и гибели сестры, которая являлась костюмером артистов. А вскоре в Сети появилась информация о том, что «рыжий» ищет спасения на дне бутылки.

Эту же теорию подтвердил в одном из интервью и продюсер группы Игорь Матвиенко, сказав, что готов помогать артисту справиться с его недугом.

В свою очередь PR-менеджер Григорьева-Апполонова Яна безапелляционно заявила, что с алкоголем в коллективе вопрос решен.

«В коллективе есть договоренность, что на год с алкоголем в группе покончено», — отметила представитель артиста.

Ранее Матвиенко как-то уже упоминал о некой договоренности на тему трезвости, однако отметил, что алкоголь давно стал частью жизни Андрея. И сам артист не раз признавался прессе, что «хулиганит» со спиртным. Но продюсер и его коллеги по творчеству надеются, что артисту все же удастся победить алкогольную зависимость. А вот представитель музыканта в этом практически уверена.

«До сольных концертов алкоголя не будет точно. А эти мероприятия запланированы на ноябрь 2021 года», — отметила PR-директор.

Проблема с зависимостью «рыжего Иванушки» настолько встревожила Игоря Матвиенко, что тот даже намеревался поговорить с его окружением. Он не исключает, что в случае необходимости прибегнет к помощи друзей артиста.