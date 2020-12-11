Михаил Ефремов перед аварией планировал развод

Москва, 11 декабря. У актера Михаила Ефремова с Дарьей Белоусовой была не просто интрижка, он планировал связать с ней свою жизнь. Источник ФАН, близкий к семье актера, утверждает, что Михаил Ефремов и Софья Кругликова последние месяцы перед аварией фактически не жили вместе. Актер планировал развестись с женой, жил на съемной квартире с Дарьей в Казарменном переулке Москвы.

«У них с Дарьей не интрижка, — заявил источник. — Там все очень серьезно. Квартиру в Казарменном снимал Михаил Олегович. Они жили вместе. Он планировал развестись с Софьей до аварии. Почему тянул — никто не знает. Может, из-за маленьких детей».

Дарья Белоусова — коллега Михаила Ефремова. Правда, в отличие от актера, она не приглашенная актриса «Современника», а служит в труппе театра и является молодой звездой. Карьера ее складывается весьма удачно. В ее репертуаре порядка 14 спектаклей, и фактически во всех на ведущих ролях наряду с такими мастодонтами сцены, как Марина Неелова, Лия Ахеджакова и Сергей Гармаш. В «Амстердаме» Дарья играла вместе с Ефремовым.

Была замужем за младшим братом Чулпан Хаматовой, сейчас в разводе. По отзывам коллег, Белоусова очень талантлива и свои роли получила по праву. Естественно, Ефремову, как большому актеру с ней интереснее, чем с домохозяйкой Софьей.

Белоусова была среди тех, кто первым прибыл на место аварии в сопровождении Ивана Стебунова и Сергея Гармаша. По некоторым данным (сам актер ничего не помнит), Михаил набрал ее одной из первых. Даже ночь после аварии он провел в квартире, снятой для Дарьи. И лишь после избрания меры пресечения вернулся домой, в свою квартиру в Плотниковом переулке.

«По некоторым данным, Михаил Олегович собирался приобрести еще жилье, в котором должен был поселиться с Дарьей», — утверждает источник.

Напомним, ФАН уже писал, что Ефремов отказал своей супруге Софье Кругликовой в доверенности на банковскую ячейку, подпустив ее только к счету. Также, Софья претендует на доверенность на квартиру в Плотниковом переулке, которая принадлежит актеру единолично и на дом в Юрмале.