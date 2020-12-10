Гордон признал, что Украину не ждут в Евросоюзе и НАТО

Украина не должна становиться членом Европейского союза и НАТО, поскольку там ее никто не ждет. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Все это произошло, когда во власти находился Петр Порошенко.

Кроме того, внешняя политика властей Украины после прихода Владимира Зеленского в целом осталась прежней: вступление в ЕС и НАТО будет продолжать оставаться стратегической задачей Киева. Однако уже многие украинские эксперты и политики сомневаются, что это когда-нибудь произойдет.

Так, например, журналист Дмитрий Гордон усомнился в том, что Европейский союз и НАТО захотят принять Украину в свою дружную семью. По его словам, Киеву также не нужно думать о членстве в ЕС, потому что Евросоюз переживает сегодня не лучшие времена.

«Что касается Европейского союза и Североатлантического альянса. У меня есть четкое ощущение, что там нас никто не ждет. Если еще семь лет назад я был уверен, что Украине необходимо стать членом Евросоюза, то сегодня я так уже не считаю. Я уверен, что ЕС — мертворожденная конструкция. Как говорил мне когда-то известный диссидент Владимир Буковский, Европейский союз распадется, как и Советский Союз. Сейчас я с ним абсолютно согласен. Посмотрите, что сегодня ЕС делает все, чтобы развалиться. Поэтому нам к ним идти нельзя», — заявил он.

Дмитрий Гордон также рассказал, что Украину никто не ждет и в Североатлантическом альянсе, поскольку стране так и не удалось побороть коррупцию, а киевские политики продолжают воровать у собственной армии.

«Что касается НАТО, то я считаю, что Украина должна стать членом Альянса, поскольку это даст нам некие гарантии безопасности. Но есть одно но — нас там никто не ждет. Если взять внутреннюю политику Украины, то мы последние семь лет ведем себя бездарно. Мы ничего не делаем для борьбы с коррупцией. Мы не укрепляем свою армию, кроме того, мы у нее воруем. Когда я говорю «мы», то не имею в виду себя. Я говорю о государственных мужах, которые воруют у армии и делают на ней огромные деньги», — резюмировал Дмитрий Гордон.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что киевский политолог указал на беспрецедентные маневры НАТО на Украине.