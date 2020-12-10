«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Навальному упал с 4% до 3%

Эксперты исследовательской организации «Левада-центр» (НКО, признана иностранным агентом) зафиксировали падение уровня доверия к Алексею Навальному среди россиян.



Ранее, 10 декабря, «Левада-центр» разместил данные ежемесячного опроса о доверии к российским общественным и политическим деятелям. По результатам очередного социологического исследования можно увидеть, что за один месяц позиции Навального упали с 4% (в октябре) до 3%.



При этом анализ электоральных предпочтений россиян показывает, что в случае голосования свои предпочтения за Навального готовы отдать лишь 1% респондентов. Плебисцит проводился в период с 19 по 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек от 18 лет и старше.



Ранее социологи «Левада-центра» по итогам сентябрьского опроса пришли к выводу, что антирейтинг оппозиционера вырос с 25% до 50% за год. Главной причиной недовольства опрашиваемые указывали то, что Навальный живет на деньги иностранных спонсоров и популистские методы завоевания общественных симпатий.



Специалисты ВЦИОМ, в свою очередь, также размещали актуальные данные в рамках опроса, посвященного изменению доверия к российским общественным и политическим деятелям. По результатам этого опроса, рейтинг доверия к Навальному не превышал 3% от общего числа респондентов.