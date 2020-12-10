Нидерландский предприниматель рассказал о любви к дагестанской баранине

Махачкала, 10 декабря. Нидерландский предприниматель, генеральный директор и президент ПАО «Магнит» Ян Дюннинг покупает дагестанскую баранину, так как считает ее самой вкусной. Об этом он рассказал на церемонии, посвященной подведению итогов национального конкурса брендов продуктов питания «Вкусы России».

Конкурс проводился федеральным Минсельхозом по восьми номинациям. В семи из них победителей определяла конкурсная комиссия, но для выявления лучшего бренда в номинации «Нас выбирают» министерство запустило всероссийское голосование. По его итогам было объявлено сразу три победителя: дагестанская баранина, подмосковные сыры и бурятское национальное блюдо буузы.

Объявляя победителей, Ян Дюннинг сказал, что мясо, производимое в Дагестане, отличается своим вкусом. Будучи жителем Краснодара, гендиректор «Магнита» предпочитает покупать именно его.

«Дагестан славится своей бараниной, и я очень рад объявить его победителем. В Краснодаре мы точно знаем – если отправляешься на рынок и хочешь купить по-настоящему вкусное мясо, то обязательно нужно искать дагестанскую баранину», — сказал президент торговой сети, выступившей партнером номинации.

В Минсельхозпроде Дагестана ФАН подтвердили, что бренд «дагестанская баранина», набрав более 38 тысяч голосов, стал одним из трех победителей конкурса. В ведомстве рассказали, что всего республика заявила шесть брендов и запустила масштабную информационную кампанию для продвижения своей продукции, в которой участвовал даже чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.

«Во время голосования мы попытались подключить максимальное количество людей. Основной целью было даже не выиграть в конкурсе, а сделать так, чтобы о дагестанской продукции узнали как можно больше людей за пределами республики. На наш призыв откликнулись члены правительства, звезды шоу-бизнеса, блогеры, спортсмены. Даже Хабиб Нурмагомедов выкладывал у себя в Instagram пост с бараниной», — сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве также пояснили, что дагестанская баранина получает особенный вкус благодаря специальной системе отгонного животноводства, которая используется в республике.

«Суть отгонной системы в том, что животные зиму проводят на равнинных пастбищах, а лето – в горах. Они выращиваются на вольном выпасе, строго до определенного возраста и веса», — заверили в министерстве.

Республика Дагестан – лидер по поголовью мелкого рогатого скота в стране. В регионе насчитывается более 4,5 миллиона голов овец и коз.

Ян Дюннинг – уроженец нидерландского Гронингена. В сфере розничной торговли работает с конца 80-х годов прошлого века. Занимал руководящие должности в различных европейских торговых компаниях. В течение десяти лет возглавлял в России сеть магазинов «Лента». С начала 2019 года – президент и гендиректор ПАО «Магнит».