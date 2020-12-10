В профсоюзе полицейских России потребовали нелетальные средства защиты 

Санкт-Петербург, 10 декабря. Начальник юридического отдела Московского профсоюза полицейских Игорь Гришаков считает, что российские правоохранительные органы недостаточно хорошо оснащены для адекватного реагирования на действия преступников. В частности, оснащение полицейских не летальными средствами предупреждения преступления, по его мнению, могло бы решить проблему опасения граждан по поводу применения ими огнестрельного оружия.

«Это не летально, но точно останавливает действия нарушителя», — заявил Игорь Гришаков в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Права полицейских. Нашу полицию мы бережем».

Травматическое оружие, по словам эксперта, имеется на вооружении полиции, но оно применяется довольно редко, как правило, для пресечения преступлений во время несанкционированных акций. Электрошокеры дистанционного действия, тазеры, по его словам, тоже массово закупаются, но случаев, чтобы они доходили до рядовых полицейских, он не знает.

«Главк Москвы закупил электрошокеры, которые очень удобны в использовании, которыми пользуются в Америке, но где они? Почему у наших полицейских на улице их нет? Лежат для проверяющих, чтобы если что, сказать, что они имеются? Или для показухи, чтобы показать иностранным журналистам, как мы оснащены?» — удивился эксперт.

Игорь Гришаков считает, что нелетальные виды оружия должны быть как минимум по одному на экипаж.

«Например, у старшего экипажем. Если полицейский его применяет, последствия этого будут видны. Он не может применить и скрыть это, потому что он обязан в течение 24 часов доложить о применении спецсредств», — пояснил юрист.

Это является гарантией того, что полицейские не смогут злоупотреблять применением электрошокера или травматического пистолета, считает эксперт.