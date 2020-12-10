Искандарян объяснил, откуда взялась армянская военная техника на параде в Баку

Санкт-Петербург, 10 декабря. Армянский политолог Александр Искандарян в интервью ФАН рассказал, как воспринимают азербайджанский парад жители Армении.

«Я бы не сказал, что парад в Баку — это центр внимания в Армении. В основном, армяне огорчены не парадом, а тем, что явилось причиной парада — поражением в войне. Понятно, что у армян нет никакой радости. Поэтому страна находится в эмоциональном шоке и переживает это на национальном уровне», — сообщил директор Института Кавказа в Ереване.

Армянский политолог подчеркнул, что Азербайджан любыми средствами предъявляет позитив из результата войны для того, чтобы рейтинг его режима был достаточно высок.

Специалист также объяснил, почему исправная дорогостоящая военная техника Армении оказалась в распоряжении Азербайджана.

«Это произошло в ходе очень жестокой войны. По меркам войн последнего времени данный региональный конфликт продлился достаточно долго — шесть недель. Наряду с этим бои проводились в неравных условиях, потому что один НКР воевал против Азербайджана и Турции — 150 тысяч человек воевало против двух стран, в одной из которых численность населения составляет порядка семи миллионов, в другой – 80 миллионов человек. Соотношение сил на фронтах было примерно 1 к 3, соотношение техники в некоторых областях было еще хуже для армян. В результате на юге началось достаточно быстрое наступление азербайджанской армии, которое привело к бегству армян и оставлению части своей техники», — рассказал Александр Искандарян.

Политолог подчеркнул, что Турция никогда так открыто не участвовала в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Однако момент для войны был найден оптимальный. Эксперт отметил, что в данной ситуации было удивительным не то, что война закончилась таким образом, а то, что она продлилась так долго — шесть недель.