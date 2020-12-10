Сотрудница полиции рассказала, как приняла роды в метро Москвы

Москва, 10 декабря. Сотрудница патрульно-постовой службы Московского метрополитена Алеся Пермякова приняла роды у 29-летней гражданки Киргизии прямо на станции столичного метро. В эксклюзивном интервью ФАН Пермякова рассказала, как происходили события.

В то утро Алеся заступила на суточное дежурство на станции метро «Электрозаводская». Тогда 33-летняя страж порядка и не подозревала, что ей придется выполнять работу акушера-гинеколога.

— Алеся, как вы узнали о чрезвычайной ситуации на вверенном вам участке службы?

— Мы с напарником стояли в вестибюле станции, на входе пассажиропотока. В вечернее время, как и в утреннее, народу проходит очень много. Ко мне подошла женщина, раздававшая газеты, и сказала, что на эскалаторе человеку стало плохо.

— Что вы предприняли?

— Я подошла поближе и увидела, как молодая женщина сняла штаны и присела. Я, честно говоря, подумала, что она хочет отправить естественные надобности, сходить в туалет.

— А по ней не было видно, что она беременна?

— Сначала было не ясно. Когда мы с напарником подошли к будущей роженице, то я увидела, что у нее уже отошли воды.

— Я так понимаю, вам сразу все стало ясно?

— Естественно. Я же сама мама двух дочерей!

— Что было дальше?

— Мы вызвали скорую. А я начала принимать роды. Напарник и другие граждане стали приносить газеты и другую ветошь. Все это я подложила под будущую маму.

— Как считаете, роженица сильно переживала?

— Я не знаю, [мне было не до этого]. Приняла мальчика. Завернула его в ткань, которую кто-то принес, и мы стали ждать приезда скорой помощи.

— Она быстро приехала?

— С момента вызова до прибытия к нам на станцию прошло 40 минут.

— Что вы делали после того, как малыша и его маму отвезли в роддом?

— Отходила эмоционально! Я поняла, что сделала, только после того, как карета скорой помощи увезла их в больницу.

— Вы не знаете, как назвали мальчика?

— Я спросила у женщины, как она его назовет. Но она мне ответила на своем языке, и я ничего не поняла…

— Планируете навестить малыша и маму?

— Конечно, как только разрешат врачи.

Алеся Пермякова с детства мечтала служить в полиции. Ее коллеги рассказали ФАН, что Алеся может не только принимать роды: в ее богатом послужном списке — не одно задержание опасных преступников и пьяных хулиганов.