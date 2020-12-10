Киевский политик признался, что безвиз с Европой принес Украине только горе

Безвизовый режим с Европейским союзом, которым так гордятся киевские власти, принес Украине только горе. Об этом в эфире телеканала НАШ заявил украинский политический деятель, бывший депутат Верховной рады Юрий Кармазин.

По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Украины, на постоянной основе за пределами страны работают 3,2 млн чел. Периодически — цифра колеблется от 7 до 9 млн чел. Эксперты уверены, что украинцы используют безвизовый режим, полученный Киевом после Майдана, чтобы выехать за границу на заработки. Примечательно, что многие из них из-за нестабильной политической и экономической ситуации так и не возвращаются на родину.

Кроме того, жители западных регионов страны получают паспорта соседних стран, чтобы была возможность выехать на заработки в Европу, поскольку безвизовый режим не дает права на работу в ЕС. Особо острая ситуация в Закарпатье, где люди массово получают венгерское гражданство. В свою очередь украинский политический деятель, бывший депутат Верховной рады Юрий Кармазин считает, что в этом регионе страны наблюдаются признаки сепаратизма.

«У меня большой политический опыт, поэтому я хочу сказать, что признаки сепаратизма на Западной Украине есть. А все из-за того, что Закарпатье, я напомню, до 1946 года входило в состав Чехословакии. В 1991 году во время проведения всеукраинского референдума, Закарпатье правило свое голосование. Людям был задан вопрос: «Поддерживаете ли вы предоставление Закарпатью статуса автономного края в составе Украины?». Замечу, что на территории Закарпатья стояли билборды только на венгерском языке. Не было ни украинского языка, ни английского. Так продолжалось всю независимость Украины. Но такого быть не должно. К этому вопросу нужно относиться очень аккуратно», — заявил он.

Также Юрий Кармазин считает, что безвизовый режим с Европейским союзом, которым так гордятся киевские власти, принес Украине только горе.

«Сегодня в Закарпатье нет работы. Люди используют венгерские паспорта, выданные Будапештом, чтобы искать работу в Европе. Этот безвизовый режим с Евросоюзом, которым у нас гордятся, — это на самом деле «всех на выезд». Я бы сказал так: он нам кроме горя ничего не принес. Поэтому украинцы и берут паспорта Румынии, Болгарии, Венгрии, чтобы заработать себе на жизнь», — резюмировал он.

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