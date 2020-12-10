Феномен популярности Ольги Бузовой объяснили музыкальные критики

Намедни в Сети появился рейтинг самых обсуждаемых персон уходящего года. Главенствующее место в этом списке заняла поющая ведущая Ольга Бузова, что нисколько не удивило общественность. В чем же заключается секрет ее успеха, рассказали российские музыкальные критики Павел Рудченко и Алексей Певчев.

Музыковеды сошлись во мнении, что значительный толчок в творческой деятельности артистки послужило ее участие в знаменитой своими скандалами телестройке «Дом-2». По мнению Рудченко, именно там девушка стала популярной. Благодаря узнаваемости на проекте ей удалось найти свое место в звездной «тусовке», а остальное сделали за нее соцсети.

«Благодаря своей интересной жизни, она зарабатывала фанатов. За счет интересного контента увеличивалось число подписчиков. В какой-то момент стало неважно, чем именно она будет заниматься, ее многочисленная аудитория поддержала бы ее», — говорит критик.

Такого же мнения придерживается и Алексей Певчев. «Дом-2», по его мнению, стал неплохим многолетним промо для дальнейшей деятельности артистки.

«Она могла успешно, как петь, так и вязать, готовить и заниматься любым видом деятельности. При такой раскрутке она бы состоялось в любой области», — отмечает эксперт.

А, как известно, ни вязание, ни кулинария восходящую звезду не увлекли. Ольга Бузова решила выйти на большую сцену в качестве вокалистки. Она начинала с ночных клубов, куда приходили ее подписчики из соцсетей, заполняли залы, что и стало, по словам Рудченко, «двигателем ее творчества». Однако, как считает музыкальный критик, несмотря на колоссальный труд, певицей ее назвать нельзя.

«Я считаю Ольгу Бузову артисткой, а не певицей, так как для начала необходимо иметь хотя бы базовое музыкальное образование. Музыкант должен понимать, что он делает. А не чтобы за него делали все профессионалы, менеджеры, а потом правили вокал в студии», — объясняет критик.

В свою очередь, Алексей Певчев отметил, что одну из главенствующих ролей в популярности поющей ведущей стало умелое и отнюдь не дешевое интернет-продвижение.

«Феномен популярности Ольги Бузовой — это феномен времени. Механизмы раскрутки сейчас моментальны благодаря Интернету. У многих талантливых ребят банально нет денег на такую массированную подготовку SMM и других интернет-технологий. Ее популярность — безотрадный символ времени», — подытожил критик.

А тем временем популярность Ольги Бузовой не перестает расти, а сама звезда не перестает удивлять. Она делает большие успехи на льду в шоу на Первом канале «Ледниковый период». Стало известно, в каком образе звезда пересудов появится на экранах в следующий раз.