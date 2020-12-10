Президент Аргентины Фернандес заявил, что лично привьется российской вакциной

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что лично воспользуется российской антикоронавирусной вакциной «Спутник V», о чем сообщает агентство Bloomberg.

Вакцинация начнется в стране до конца 2020 года. Для этой кампании закуплено 25 миллионов доз препарата. Государственный лидер заявил, что планируется привить 300 тысяч граждан. К весне 2021 года это число должно дорасти до 10 миллионов.

Россия первой в мире зарегистрировала препарат от коронавирусной инфекции. Вакцину «Спутник V» разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Заявки на получение препарата уже подали более 20 стран. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности регионов к прививочной кампании от COVID-19, как сообщалось ранее.

Действенность препарата составила 69,3 процента после первой вакцинации и 96,2 процента — после второй.

В России вакцинация будет добровольной. Все привитые должны будут в течение 42 дней придерживаться мер безопасности: избегать мест скопления людей, соблюдать масочный режим, минимизировать контакты и ограничить прием алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему.

На прошлой неделе лекарство от COVID-19 стало активно применяться в Москве. На данный момент прививку могут получить только граждане из групп риска — медики, учителя и соцработники.

Главной задачей российского правительства в настоящее время является обеспечение вакциной граждан РФ. По словам Дмитрия Пескова, за рубежом «Спутник V» будет реализовываться российскими партнерами. В настоящее время представители иностранных компаний ведут переговоры с РФПИ.