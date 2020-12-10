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Президент Аргентины Фернандес заявил, что лично привьется российской вакциной

Президент Аргентины Фернандес заявил, что лично привьется российской вакциной

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что лично воспользуется российской антикоронавирусной вакциной «Спутник V», о чем сообщает агентство Bloomberg

Вакцинация начнется в стране до конца 2020 года. Для этой кампании закуплено 25 миллионов доз препарата. Государственный лидер заявил, что планируется привить 300 тысяч граждан. К весне 2021 года это число должно дорасти до 10 миллионов.

Россия первой в мире зарегистрировала препарат от коронавирусной инфекции. Вакцину «Спутник V» разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Заявки на получение препарата уже подали более 20 стран. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности регионов к прививочной кампании от COVID-19, как сообщалось ранее.

Действенность препарата составила 69,3 процента после первой вакцинации и 96,2 процента — после второй.

В России вакцинация будет добровольной. Все привитые должны будут в течение 42 дней придерживаться мер безопасности: избегать мест скопления людей, соблюдать масочный режим, минимизировать контакты и ограничить прием алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему.

На прошлой неделе лекарство от COVID-19 стало активно применяться в Москве. На данный момент прививку могут получить только граждане из групп риска — медики, учителя и соцработники.

Главной задачей российского правительства в настоящее время является обеспечение вакциной граждан РФ. По словам Дмитрия Пескова, за рубежом «Спутник V» будет реализовываться российскими партнерами. В настоящее время представители иностранных компаний ведут переговоры с РФПИ.

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