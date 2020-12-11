В Общественной палате РФ считают принятие поправок к закону о полиции своевременными

Первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНФ Общественной палаты РФ Михаил Аничкин считает, что поправки, принимаемые в закон о полиции, повышают эффективность правоохранительных органов.

«Ничего нового там. Они практически детализируют то, что уже было на практике. Практика ушла вперед, и она нуждается в новой регламентации действий наших полицейских», — заявил Михаил Аничкин в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Права полицейских. Нашу полицию мы бережем».

По его словам, общество всегда с подозрением относится к повышению прав полиции, потому что опасается, что это приведет к нарушению прав граждан. С другой стороны, общество всегда требует от полицейских неукоснительного выполнения своих обязанностей по пресечению любого преступления. Здесь, по мнению члена ОП РФ, есть некое противоречие, и именно чтобы его сгладить, более четко прописываются действия полицейских в тех или иных случаях.

«Эти поправки копируют опыт западных стран и еще более детализируют функции, которые исполняет полиция», — пояснил эксперт.

Проблема, которая возникла вокруг принятия поправок к закону о полиции, по его мнению, связана с тем, что в обществе сложилось недоверие к сотрудникам полиции.

Эксперт считает, что поправки принимаются вовремя.

«Общество приучило себя к тому, что оно агрессивно относится к сотрудникам полиции. Последним довольно нелегко осуществлять свою деятельность в условиях ограничений, которые законодательство накладывает на их действия. В Штатах сотрудник полиции имеет право применять оружие без предупреждения в местах массового скопления людей, чтобы преступник не взял заложника. Но при этом к нему предъявляются очень высокие требования в плане его квалификации как стрелка. То есть он берет на себя ответственность, что он будет поражать именно преступника», — рассказал зампредседателя комиссии по безопасности ОП РФ.

По мнению эксперта, правоохранительным органам следует больше внимания уделять подготовке сотрудников, чтобы избежать критики в свой адрес. И поскольку процесс это довольно длительный, общество со своей стороны должно понимать, что необходимо с терпением к этому относиться.