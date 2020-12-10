Правозащитники выступили против чипирования российских полицейских

Санкт-Петербург, 10 декабря. Российский правозащитник, общественный деятель и политик Андрей Бабушкин посмеялся в эфире Медиагруппы «Патриот» над предложением Билла Гейтса чипировать полицейских, чтобы фиксировать всю информацию о том, что происходит с полицейским в момент выполнения им служебных обязанностей, прежде всего, обстоятельств применения им оружия.

«Я читал много фантастических романов про чипирование, так что мне сложно с этим согласиться», — заявил Андрей Бабушкин в эфире на тему «Права полицейских. Нашу полицию мы бережем».

По словам правозащитника, российское законодательство достаточно четко регламентирует правоприменение полицейскими огнестрельного оружия. Проблема, по его мнению, заключается не в том, что законодательство плохо регулирует порядок его применения, а в том, что зачастую полицейскому сложно доказать, что он действовал в условиях нападения.

«Эти ситуации происходят в условиях неочевидности. Только что с ним спокойно разговаривал гражданин, но тут же, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, возбудился и кинулся на полицейского. А свидетелей рядом нет», — пояснил Андрей Бабушкин.

Чтобы обезопасить полицейского в такой ситуации и для подтверждения его правоты правозащитник предлагает оснастить каждого полицейского видеорегистратором наподобие того, как сегодня им снабжен каждый сотрудник ФСИН.